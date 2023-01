In Harsewinkel können Instrumente ausprobiert werden

Harsewinkel (gl) - Unter dem Titel „Probier’s mal!“ steht eine Informationsveranstaltung der Zweigstelle Harsewinkel der Kreismusikschule Gütersloh am Samstag 14. Januar. Darum geht es: Von 14.30 bis etwa 16.30 Uhr präsentieren Lehrkräfte und Schüler der Kreismusikschule in der Aula des Gymnasiums Harsewinkel am Dechant-Budde-Weg 6 die bunte Vielfalt der Musikinstrumente, heißt es in der Ankündigung.

Möglichkeiten des Musikunterrichts

„Alle Kinder, Jugendliche und natürlich auch die Erwachsenen sind eingeladen, Musikinstrumente selbst auszuprobieren und kennenzulernen“, teilen die Verantwortlichen der Kreismusikschule Gütersloh mit.

Außerdem können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann über die Möglichkeiten des Musikunterrichts an der Musikschule für den Kreis Gütersloh in der Zweigstelle Harsewinkel informieren.

Der Eintritt ist frei

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung für den Informationsnachmittag „Probier’s mal!“ ist nicht erforderlich.