In Harsewinkel: Mann (26) durch Stiche schwer verletzt

Am Freitag ist es um 15.30 Uhr an der Marienstraße in Harsewinkel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen.

Am Freitag ist es um 15.30 Uhr an der Marienstraße in Harsewinkel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Dabei wurde auch ein Messer oder ein Schraubendreher gezückt.

Harsewinkel (gl) - Am Freitag ist es um 15.30 Uhr an der Marienstraße in Harsewinkel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern (25, 26 und 41 Jahre alt) gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Auf verbalen Schlagabtausch folgt Schlägerei

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll eine zurückliegende Streitigkeit der Grund für die Schlägerei gewesen sein. „Nach einem verbalen Schlagabtausch kam am Freitagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 41-Jährige soll dabei ein Stichwerkzeug benutzt haben, mit dem er den 26-Jährigen schwer verletzte. Es soll sich bei dem Tatmittel um ein Messer oder um einen Schraubendreher gehandelt haben“, heißt es im Polizeibericht.

Der 41-jährige Mann erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, der 25-Jährige leichte. Die schwer verletzten Männer wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Vorfall und zum Tatwerkzeug machen? Hinweise: 05241/8690.