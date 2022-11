In Harsewinkel steht ein Kamin in Flammen

So wie am Samstag um 14.50 Uhr an der Röntgenstraße in Harsewinkel, wo Einsatzkräfte des Löschzugs der Freiwilligen Feuerwehr Harsewinkel zu einem Kaminbrand eilen mussten.

Fast zwei Stunden am Einsatzort beschäftigt

Fast zwei Stunden lang waren sie am Einsatzort beschäftigt. Menschen wurde nicht verletzt. Beim Eintreffen der ersten von insgesamt 20 Feuerwehrleute loderten bereits Flammen und dichte Rauchschwaden aus dem Schornstein.

Während ein Trupp den Kamin ausräumte und das verbliebene Brandgut vor dem Haus ablagerte, war ein zweiter Trupp mittels Drehleiter zum Schornstein vorgerückt, um diesen mit Kaminkehrerwerkzeug von oben zu säubern und somit möglicherweise brennende Rußablagerungen von den Wänden zu lösen und zugleich einen freien Abzug zu gewährleisten.

Kaminbrände auf keinen Fall mit Wasser löschen

Einsatzleiter Marcel Wilhalm wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass Kaminbrände auf keinen Fall mit Wasser gelöscht werden dürften, weil es durch den plötzlich entstehenden Wasserdampf im Rauchabzug zu einer Explosion kommen kann.

Bei dem Einsatz war durch das gezielte Vorgehen der Einsatzkräfte der Brand schnell unter Kontrolle, sodass eine Ausdehnung und damit möglicherweise nachfolgender Gebäudeschaden verhindert werden konnte.

Die Nachkontrolle übernimmt der Schornsteinfeger

Um den Wohnraum von Rauch zu befreien, wurde ein mobiler Hochleistungslüfter eingesetzt. Die Nachkontrolle wurde vom Schornsteinfeger durchgeführt.