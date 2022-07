In Harsewinkel werden Bäume für guten Zweck versteigert

Eine Apfelbaumversteigerung findet am Samstag, 9. Juli, von 10 bis 13 Uhr am Heimathaus statt - und zwar für einen guten Zweck.

Eine Apfelbaumversteigerung findet am Samstag, 9. Juli, von 10 bis 13 Uhr am Heimathaus statt. Durchgeführt wird das Ganze auf Initiative der Harsewinkeler Ralf-Martin und Angela Prattke. Im Rahmen des sozialen Bürgerengagements werden dann 50 junge Apfelbäumchen versteigert.

Senioren und Umwelt profitieren

Die kleinen Bäumchen stammen vom Finanz- und Immobiliendienstleister Planet-Home-Group. Der Erlös der Aktion ist für die Seniorenarbeit des DRK-Ortsvereins Harsewinkel bestimmt, so Prattke. Während der Versteigerung werden Vertreter des DRK Harsewinkel vor Ort sein, um Einblicke in die ehrenamtliche Arbeit zu geben. Außerdem wird über die Spendenverwendung, die Seniorenarbeit in Harsewinkel, informiert.

Doch nicht nur die älteren Menschen profitieren von der Aktion, sondern auch die Umwelt. Jeder gepflanzte Baum dient dem Schutz der Natur. DRK-Geschäftsführer Reinhold Mann und die stellvertretende Rotkreuzleiterin Verena Niewöhner freuen sich auf jeden Fall, dass der Ortsverein bei der Versteigerung bedacht wird.

„Jeder DRK-Ortsverein muss sich aus eigenen Mitteln finanzieren“

„Wir leiden bis heute darunter, dass die meisten Menschen glauben, dass wir von überall Spenden und Zuschüsse bekommen. Das ist ein Irrglaube, denn jeder DRK-Ortsverein muss sich aus eigenen Mitteln finanzieren“, so Mann.

Die DRK-Seniorenarbeit in Harsewinkel ist breit aufgestellt: mit Angeboten wie Gedächtnistraining, Gymnastik, Wassergymnastik, Tanz und den geselligen Kaffeenachmittagen in der DRK-Begegnungsstätte mit Fahrdienst. All das kostet Geld und will finanziert werden.