In Harsewinkel werden nadelnde Weihnachtsbäume abgeholt

Er nadelt und hat seine besten Tage hinter sich: Langsam ist es bei den meisten Harsewinkelern an der Zeit, den Weihnachtsbaum zu entsorgen.

Harsewinkel (gg) - Doch wohin mit den Nordmanntannen und Co? Der Harsewinkeler Frederik van Roje weist auf die Weihnachtsbaumsammelaktion hin, die am Samstag, 8. Januar, in Harsewinkel stattfindet. Die ehrenamtlichen Helfer starten um 9 Uhr.

Bäume sollten abgeschmückt vor dem Haus liegen

Dazu sollte der abgeschmückte Weihnachtsbaum gut sichtbar vor dem Haus liegen. Darauf weist der Organisator der traditionellen Harsewinkeler Weihnachtsbaumsammlung hin. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Unterstützern werden – unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen – alle ausgedienten Weihnachtsbäume im Stadtteil Harsewinkel eingesammelt.

Als kleine Anerkennung würden sich die Abholer über eine Spende freuen, die, unter Einhaltung des Sicherheitsabstands, an den Haustüren entgegengenommen wird. Bei Mehrfamilienhäusern sei es wichtig, einen Zettel mit dem jeweiligen Namen und eventuell der Hausnummer am Baum zu befestigen, damit die Helfer die richtige Klingel für eine Spendenanfrage finden.

Spenden werden für karitative Projekte eingesetzt

Alternativ können die Harsewinkeler, die ihren Baum loswerden wollen, auch im Vorfeld eine Spende kontaktlos auf ein speziell eingerichtetes Konto überweisen( Weihnachtsbaumsammelaktion, IBAN: DE184126250105010503619202).

„In dem Fall wäre es gut, wenn sich ein Hinweis am Baum befindet, damit die Helfer nicht mehr klingeln müssen“, so van Roje. Die Spenden werden für karitative Projekte in und um Harsewinkel eingesetzt. Die gesammelten Tannen werden gehäckselt und anschließend zur Wärmegewinnung verwendet.