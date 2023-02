In Harsewinkel wird der nächste Automat gesprengt

Samstagnacht, 2.50 Uhr in Harsewinkel: Kriminelle haben am Tecklenburger Weg im Bereich eines Imbisses einen Zigarettenautomat gesprengt.

Harsewinkel (gl/jau) - Anwohner des Tecklenburger Wegs in Harsewinkel sind Samstagnacht um 2.50 Uhr durch Explosionsgeräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Die Zeugen verständigten die Polizei, die im Bereich eines Imbisses am Tecklenburger Weg erneut einen erheblich beschädigten Zigarettenautomaten entdeckten.

Zigaretten und Bargeld gestohlen

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge haben die Kriminellen im aktuellen Fall einen Teil der Zigaretten sowie Bargeld gestohlen. Die Sprenger haben es in Harsewinkel offenbar auf die Zigarettenautomaten abgesehen.

Von Dezember 2021 bis März 2022 hat es eine Serie von Zigarettenautomaten-Sprengungen im Harsewinkeler Stadtgebiet gegeben. Zwischenzeitlich konnte die Polizei im April 2022 auch fünf jugendliche Tatverdächtige – alle aus Harsewinkel – ermitteln. Allerdings konnten ihnen die Taten am Ende nicht nachgewiesen werden. Danach wurde es erst einmal ruhiger in Sachen Automaten-Sprengungen.

Weitere Fälle seit August 2022

Erst im August 2022 schlugen die Kriminellen wieder zu – sie sprengten einen Zigarettenautomaten am Prozessionsweg in die Luft. Mitte Dezember sollte ein Zigarettenautomat an der Körbekestraße aufgeflext werden – allerdings ohne Erfolg. Am 3. Januar wurden die Anlieger der Elisabethstraße durch laute Knallgeräusche wach. Der nächste Zigarettenautomat musste dran glauben. Und nun der nächste Fall am Tecklenburger Weg.

„Die Sprengungen von Zigarettenautomaten flammen aktuell wieder etwas auf. Es war lange Zeit recht ruhig“, so Polizei-Pressesprecher Mark Kohnert am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Zeugen und fragt: „Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?“ Hinweise nehmen die Ermittler unter 05241/8690 entgegen.