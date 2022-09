In Harsewinkeler werden hochkarätige Künstler erwartet

Auf eine Melange aus Kunst und Musik dürfen sich die Besucher der „Art-Konzerte“ am 23. und 24. September in Harsewinkel freuen.

Harsewinkel (gg) - Auf eine Melange aus Kunst und Musik dürfen sich die Besucher der „Art-Konzerte“ am Freitag und Samstag, 23. und 24. September, im Kulturort Wilhalm freuen. Zu dieser Premiere werden hochkarätige Musiker und Künstler erwartet, so der städtische Kulturbeauftragte Michael Grohe.

Vernissage beginnt um 18 Uhr

Beginn ist am Freitag um 18 Uhr mit einer Vernissage, bei der der Harsewinkeler Künstler Heinz Schößler unter dem Titel „Naturnahes und Traumhaft-Visionäres“ einen Querschnitt seiner Werke präsentieren wird.

Mehr als 25 Bilder aus den vergangenen 22 Jahren sollen in der Kunstscheune ausgestellt werden. Das berichtete der Maler, Bildhauer und Skulpturengestalter, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert. Außer modernen, figurativen Kompositionen und experimentellen und visionären Motiven wird Schößler auch klassische Landschaftsmotive präsentieren. Zur Vernissage wird Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide erwartet. Der Eintritt ist kostenlos.

Altsaxofonist aus New York kommt

Ab 20 Uhr werden am Freitag der Harsewinkeler Jazzgitarrist Ansgar Specht und Altsaxofonist und Komponist Lars Haake zusammen mit Toshie Seo (Keyboard), Udo Schräder (Schlagzeug) und Reinhard Glowazke (Bass) im Wilhalm-Saal auftreten. Der Eintritt kostet 16 Euro. Specht hat Lars Haake, der seit mehr als 20 Jahren in Brooklyn/New York lebt, bei einem Auftritt in Paderborn kennengelernt. Seitdem stehen beide in Kontakt.

Für Specht ist das Zusammenspiel mit „einem der besten aus der Jazzliga in New York“ immer eine Besonderheit. Zu Gehör gebracht werden Eigenkompositionen von Ansgar Specht sowie Filmmelodien und Klassiker namhafter Komponisten aus den Bereichen Funk, Blues und Soul.

Vater und Sohn in künstlerischer Beziehung

Am Samstag, 24. September, ist die Ausstellung von Heinz Schößler ab 16 Uhr geöffnet. Um 20 Uhr startet eine „Art-Performance“, die der Harsewinkeler Pianist Tobias Schößler und Schlagzeuger Klaus Wallmeier im Kulturort Wilhalm präsentieren. Der Eintritt beträgt 16 Euro. Besonderheit wird eine Melange aus Kunst und Klängen sein.

Unter dem Titel „Wandeln in den Bildern meines Vaters“ werden Tobias Schößler und Klaus Wallmeier ausgesuchte Gemälde von Heinz Schößler vertonen. „Wir treten dabei in die Beziehung zwischen der malerischen Kunst meines Vaters und unserer Musik“, so Tobias Schößler. Zwar stünden Malerei und Musik jeweils für sich. „Trotzdem möchten wir, von dem Eindruck der malerischen Impressionen und Stimmungen geleitet, versuchen, diese in dem Augenblick mit Erscheinen des Bildes in klangliche Motive umzusetzen“, erklärt Tobias Schößler.