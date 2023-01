In Marienfeld ist der „Friedhof der Weihnachtsbäume“

Die nadelnden Weihnachtsbäume sind am Wochenende in Harsewinkel und Marienfeld von Ehrenamtlichen abgeholt worden.

Unter der Regie von Frederik van Roje haben sich rund 70 Mitglieder der katholischen Landjugendbewegung Harsewinkel sowie aus Freundeskreisen auf den Weg gemacht, um die an den Bürgersteigen deponierten Bäume auf die Laderampen der neun Fahrzeuge zu hieven.

„Wir hatten in diesem Jahr zwar weniger, dafür aber größere Bäume“

Außer den Spenden, die die Akteure über die an langen Stielen befestigten Spendendosen entgegennahmen, wurde den engagierten Helfern viel Dank zuteil. Insgesamt neun Bezirke wurden abgefahren. „Wir hatten in diesem Jahr zwar weniger, dafür aber größere Bäume. Schön war, dass sich die Bürger über die Sammler gefreut haben“, so Frederik van Roje.

Nach erster Auszählung kamen in Harsewinkel rund 2900 Euro zusammen. Ein Teil der Gelder ist für die Vereinskasse der Landjugend vorgesehen. Den Rest möchte Frederik van Roje in kleinere Projekte investieren, wie den Kauf von Bäumen für den Bürgerwald. „Ich danke allen freiwilligen Helfern, Fahrern und Fahrzeugbesitzern, der Stadt Harsewinkel sowie allen Spendern für die Unterstützung. Ohne diese Gemeinschaft würde es die Aktion nicht geben“, betont Frederik van Roje.

Hof Hecker ist das Ziel

Entsorgt wurden die Tannen und Fichten, die in Harsewinkel von der Landjugend und in Marienfeld von der die Ehrengarde Marienfeld eingesammelt wurden, auf dem „Friedhof der Weihnachtsbäume“, dem Hof Hecker in Marienfeld. Ein Schredder machte den Bäumen mit lautem Getöse den Garaus. Am Ende blieben nur noch Hackschnitzel übrig, die Familie Hecker für die Wärmegewinnung nutzen wird.

Im Klosterdorf fleißig im Einsatz waren die Mitglieder der Ehrengarde. Etliche Stunden waren sie im Ort und in den Bauerschaften mit ihren Treckern unterwegs. Von den meisten Haushalten gab es eine kleine Spende. Insgesamt kamen so 2273 Euro zusammen – das bisher drittbeste Ergebnis seit der mehr als 20-jährigen Geschichte der Weihnachtsbaumsammlung in Marienfeld, so Sven-Thore Kieseleit, Vorsitzender der Ehrengarde. Die Gelder werden für das Heimatmuseum Marienfeld und die eigene Vereinsarbeit verwendet.