In Marienfeld werden ab Montag Bäume gefällt

Die bereits im September 2021 angekündigten Baumfällarbeiten im Telgenbusch in Marienfeld starten am Montag, 31. Januar.

Marienfeld (gl/jau) - Die bereits im September 2021 angekündigten Baumfällarbeiten im Telgenbusch in Marienfeld starten in der nächsten Woche. Darauf weist Förster Julian Schütz hin. Ab Montag, 31. Januar, werden die toten Lärchen, die nach Angaben des Försters extrem unter der Hitze der vergangenen Jahre gelitten haben, in dem Waldgebiet gefällt.

„Auch Kiefernbestand in der Mitte des Wäldchens wird durchforstet“

Schütz kündigt auch an: „Außerdem wird der Kiefernbestand in der Mitte des Wäldchens durchforstet, um die biologische Vielfalt, Stabilität und Vitalität der Bäume zu erhöhen. Des Weiteren werden eventuell gefährdende und tote Bäume entlang der Wege entnommen.“

Die Maßnahme wird mit einem Harvester (Holzvollernter) durchgeführt.

Wanderwege werden wieder hergerichtet

Nach Beendigung der Maßnahme werden die Wanderwege in Rücksprache mit dem städtischen Bauhof bei eventuellen Beschädigungen durch die Forstmaschinen wieder hergerichtet. „Das entnommene Holz wird – wie bei der letzten Maßnahme – wieder auf dem Parkplatz vor dem Tennisplatz gepoltert und (hoffentlich) zeitnah abgefahren“, teilt Julian Schütz mit.

Er bittet die Bürger im Hinblick auf die gesamte Maßnahme um Verständnis und Geduld, „wenn es zu den zeitlich begrenzten Teilsperrungen im Telgenbusch kommt“. Der Förster wird die Baumfällungen kontrollieren.

Rund 700 neue Bäume werden gepflanzt

Übrigens: Nach den Fällarbeiten werden in den darauf folgenden Wochen rund 700 neue Bäume – Eiche, Roteiche, Rotbuche, Vogelkirsche, Feldahorn, Lärche und Douglasie – gepflanzt. Bei einem Rundgang der Mitglieder des Umweltausschusses durch den Telgenbusch im September hat Julian Schütz auch die Bereiche angesteuert, wo schon 2019 rund 160 Fichten aufgrund der Dürre und der dadurch bedingten Schäden durch Borkenkäfer gefällt werden mussten.

Bisher hieß es, dass dort neue Bäume allein durch die Naturverjüngung entstehen sollen, also durch eine Vermehrung durch herabgefallene Samen von umstehenden Bäumen. Schütz aber will etwas andere Wege gehen: Der neue Förster wird zusätzlich zur Naturverjüngung an diesen kahlen Stellen auch Bäume nachpflanzen.