Premiere am Wochenende: In der Sporthalle am Ruggebusch am Anton-Bessmann-Ring 23 in Marienfeld wird für den guten Zweck gedartet.

Marienfeld (gl) - Premiere am Wochenende: In der Sporthalle am Ruggebusch am Anton-Bessmann-Ring 23 in Marienfeld wird für den guten Zweck gedartet. Das Dartturnier für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien beginnt am kommenden Samstag, 4. März, um 14 Uhr – Einlass ist ab 13 Uhr. Darauf weist der Abteilungsleiter Dart von Schwarz-Weiß Marienfeld, Carsten Thiemt, hin. Er lädt alle Interessierten dazu ein, das Turnier zu verfolgen. Das Teilnehmerfeld ist bereits voll.

Spenden gehen an die Aktion Deutschland hilft

Es gibt zwei Gruppenphasen und eine K.O.-Runde. „Die Spenden gehen an die Aktion Deutschland hilft für die Katastrophenhilfe in der Türkei und in Syrien“, berichtet Carsten Thiemt im Vorfeld. Von dem Startgeld in Höhe von acht Euro gehen drei Euro in den Spendentopf.

Die Dartabteilung von Schwarz-Weiß Marienfeld wurde im August 2021 gegründet. Aktuell gehören der Abteilung laut Internetseite des Marienfelder Sportvereins mehr als 20 aktive Mitglieder an.

Trainiert wird immer mittwochs

Trainiert wird immer mittwochs von 19 bis 21 Uhr in der Sporthalle am Ruggebusch. Zudem spielen die Schwarz-Weißen seit der Saison 2022/2023 in der OWL-Liga. Die Spiele finden immer freitags um 20 Uhr statt, heißt es auf der Internetseite des Vereins.