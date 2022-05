Jagdhornbläserkorps will zur alten Stärke zurückfinden 

Harsewinkel (gg) - Das Jagdhornbläserkorps Hegering Harsewinkel beherrscht seit Jahrzehnten den exzellenten Ton. Doch mit der pandemiebedingten Zwangspause verstummten die Klänge der mehrfach preisgekrönten Musiker. Um wieder auf das Leistungsniveau vor Corona zu kommen, proben die Aktiven intensiv.

Kondition und Routine sind gefragt

Vor allem Kondition und Routine seien dabei gefragt, um wieder bei Festen, Veranstaltungen und vor allem Bläserwettbewerben aufwarten zu können, wie der Vorsitzende Gerd Tietmeyer am Freitag im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Jägerhof mitteilte. Die Proben- und Auftrittsverbote haben die 66 aktiven Jagdhornbläser ziemlich aus der Bahn geworfen. Auch wenn in diesem Jahr aufgrund personeller und struktureller Veränderungen des Ausrichters, der Kreisjägerschaft Hochsauerland, kein Landeswettbewerb im Jagdhornblasen stattfinden wird, so bereiten sich die Harsewinkeler auf die Teilnahme am Bundeswettbewerb im nächsten Jahr vor. Das Leitungsteam nach den Wahlen (v. l.) Christin Loddemann (Jugendvertreterin), Gerd Tietmeyer (Vorsitzender) und Monika Kobrink (Schriftführerin). Anhänger des Jagdhornblasens müssen deswegen nicht auf Auftritte verzichten. Denn es wird bei Schützenfesten, bei der Hegeringversammlung am 26. Juni sowie am 13. August bei der Hubertusmesse in Greffen zu hören sein.

Reiner Helmert 50 Jahre dabei

Grund zur Freude hatten während der Versammlung Georg Kötting, Stefan Kockentiet und Niels Tönsfeuerborn, die jeweils ein Vereinsabzeichen erhielten. Für langjährige Mitgliedschaften wurde Reiner Helmert geehrt. Der Vorsitzenden Gerd Tietmeyer dankte ihm für 50 Jahre Treue. Für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Stephan Dühlmann, Jörg Frischemeier, Birgit Schulte im Rodde, Norbert Theis, Berthold Lütke-Bornefeld und Dr. Karl-Jürgen Hüning. Martin Kamphusmann wurde für 25-jährige Treue ausgezeichnet, Maike Berbalk, Lars Lütke-Bornefeld, Diana und Kevin Langenhorst, Maximilian Wolharn und Sabrina Krümpelmann für zehnjährige Mitgliedschaft. Geehrte des Jahres 2021 sind Reiner Strobel und Hildegard Pennekamp, die der Bläsergemeinschaft seit 50 Jahren die Treue halten. Jägerhof-Wirt Frank Johannsmann ist seit 40 Jahren Mitglied, Klaus Hülsewedde seit 25 Jahren.

Vorsitzender wurde bestätigt

Der Vorsitzende appellierte an die Musiker, sich an allen Proben zu beteiligen, damit man wieder zu alter Stärke zurückkehren könne. Um die Aufgaben und Herausforderungen mit gewohnter Professionalität abzuarbeiten, wurde der Vorsitzende Gerd Tietmeyer im Amt bestätigt. Ebenso Monika Kobrink als Schriftführerin und Friedhelm Brunnert als zweiter Organisator. Christin Loddemann wurde neue erste Jugendvertreterin. Die 17-Jährige trat die Nachfolge von Marie Lütke-Bornefeld an.