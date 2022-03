Jazz nach Schweigeminute im Harsewinkeler Wilhalm

Harsewinkel (upk) - Versprechen gehalten: Hatte Ludger Ströker von der Konzertreihe Christuskirche creativ vor zwei Wochen angekündigt, die pandemiebedingt ausgefallenen Konzerte zeitnah nachholen zu wollen, so haben die Organisatoren der kleinen, aber feinen Veranstaltungen am Samstag mit einem Auftritt des Duos Pura Vida im Kulturort Wilhalm Wort gehalten. Gespielt wurden Melodien, die unter die Haut gingen.

Der Menschen in der Ukraine gedacht

Bevor die beiden Musiker zu ihren Instrumenten griffen, bat Stöker die Besucher, in einer Schweigeminute der Menschen in der Ukraine zu gedenken.

„Ihr Leben wird durch einen furchtbaren Krieg bedroht“, ließ der Marienfelder in einem kleinen Exkurs die Geschichte des letzten Jahrhunderts – von Lenin bis Putin – Revue passieren. Um dann zum Topact zu kommen: dem Konzert von Pura Vida.

Gitarrist Dirk Bischof und Saxophonist Chris Stieve-Dawe

Hinter dem wohlklingenden Namen verbergen sich der Haller Gitarrist Dirk Bischof, den die Fachpresse einst als einen der „virtuosesten Gitarristen in OWL“ beschrieben hat, und der aus London stammende und seit 1993 in Deutschland, genau gesagt im niedersächsischen Melle, lebende Saxophonist Chris Stieve-Dawe.

Ein Musiker, der mit so bekannten Größen wie dem Liedermacher und Posaunisten Knut Kiesewetter und der Spencer-Davis-Groop „on the road“ war. Mit Soul-Legende George Mc Cray hat Stieve-Dawe eine Platte eingespielt.

Jazz und lateinamerikanischen Rhythmen

Für das Publikum im Wilhalm hatte das Duo ein gemischtes Programm aus Jazz und lateinamerikanischen Rhythmen ausgewählt. Gespielt wurden nicht nur Stücke wie „Alfie’s Theme“ von Sonny Rollins und der Jazzstandard „Killer Joe“ des Tenorsaxophonisten Benny Golson, in denen Chris Stiewe-Dawe sein Klasse zeigen konnte, auch so populäre Songs wie „Walk on By“ und „Nutville“ sowie das 1942 von Dizzy Gillespie geschriebene „Night in Tunesia“ sorgten für Stimmung.

Herrlich: Die inspirierenden Zwiegespräche zwischen Gitarre, Saxophon und Klarinette. Apropos Klarinette: „Ein Stück von Miles Davis darf bei keiner Session fehlen“, so Bischof mit Blick auf seinen Kollegen, der sich einmal mehr von seiner temperamentvollsten Seite zeigte. Serviert wurden aber auch klassische Latinos wie „Spain“, das von Leon Russel 1972 komponierte Stück „Masquerade“ und „Recado“. Eine Auswahl, die beim Publikum gut ankam und mit viel Beifall honoriert wurde.