Jazz-Picknick in Marienfeld mit den Sazerac Swingers

Vor der illuminierten Alten Abtei am Klosterhof: Schon zum dritten Mal laden die Sazerac Swingers für Samstag, 20. August, zum Sommer-Picknick in Marienfeld ein.

Marienfeld (gl) - Zur dritten Ausgabe des Sazerac-Sommer-Picknicks lädt die Formation The Sazerac Swingers für Samstag, 20. August, auf das Gelände des Hotels Klosterpforte ein. Einlass ist ab 16 Uhr. Gegen 17 Uhr präsentiert die Band vor der Alten Abtei ein Live-Jazz-Programm für die ganze Familie, heißt es in der Ankündigung.

Musikalischer Überraschungsgast wird erwartet

In diesem Jahr wird außerdem ein musikalischer Überraschungsgast erwartet. „Das Konzept dieser Veranstaltung hat in den letzten Jahren so viele Fans gewonnen, dass wir nun in jedem Sommer solch ein kleines Jazzfest im Garten anbieten möchten,“ sagt Max Oestersötebier, Bandleader der Sazerac Swingers. Vor allem bei einsetzender Dämmerung gebe es, laut Oestersötebier, keinen atmosphärischeren Spielort für ein Konzert in der Region: „Wenn die Alte Abtei in den Abendstunden illuminiert wird, spüren wir Musiker und das Publikum die Magie des Ortes, wie man sie sonst nirgendwo findet.“

Es ist 2022 der einzige Open-Air-Auftritt der Sazerac Swingers in Ostwestfalen. Christopher Schemmink, Geschäftsführer der Klosterpforte, freut sich über die fortgesetzte Zusammenarbeit: „Wir sind glücklich, mit einem hochwertigen Jazzprogramm die Klosterpforte weiter als Kulturort zu profilieren.“ Für Essen und Getränke ist gesorgt. Im Fall einer Unwetterwarnung fällt die Veranstaltung aus. Das Eintrittsgeld wird dann erstattet. Karten sind ausschließlich über die Internetseite der Sazerac Swingers erhältlich. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Es gibt keine Abendkasse.

www.sazeracswingers.com/store