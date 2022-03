Jobcenter schließt Servicestelle in Harsewinkel 

Harsewinkel (gl/lw) - Das Jobcenter des Kreises schließt die Servicestelle in Harsewinkel Ende März. Die Bearbeitung von Arbeitslosengeld-II-Angelegenheiten der Bürger aus der Stadt Harsewinkel erfolgt ab Montag, 28. März, von Gütersloh aus. „Wir haben die Nähe zum Wohnort unserer Kunden und die kurzen Wege ins Rathaus stets geschätzt“, wird Marcel Meermann, Leiter der Harsewinkeler Servicestelle, in einer Mitteilung des Kreises zitiert. Aber der Raumbedarf der Stadtverwaltung könne durch den Umzug gelöst werden. Die Zusammenarbeit mit dem großen Standort in Gütersloh werde einfacher und unkomplizierter. Insgesamt fünf Mitarbeiter der Servicestelle sind von dem Umzug betroffen. Die Ansprechpersonen aus der Servicestelle Harsewinkel bleiben weiterhin unter den bekannten Kontaktdaten wie E-Mail oder Telefon erreichbar, sodass ein Stück Kontinuität gewährleistet wird. Für die Bürger aus der Stadt Harsewinkel wird sich die postalische Erreichbarkeit ändern, da ab Montag, 28. März, keine Post mehr in Harsewinkel entgegengenommen werden kann. Ab diesem Tag ist das Jobcenter postalisch unter Jobcenter Kreis Gütersloh, Postfach 1665, 33246 Gütersloh zu erreichen. Wer lieber die Onlineangebote nutzen möchte, findet sie auf der Webseite des Kreises. Am Montag und Dienstag, 28. und 29. März, sind die Mitarbeiter der Servicestelle Harsewinkel aufgrund des Umzugs nicht erreichbar. www.kreis-guetersloh.de/jobcenter