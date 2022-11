Junge Harsewinkelerin mischt im Jugend-Landtag mit

Harsewinkel/Düsseldorf (gl) - Im Rahmen des Jugend-Landtags NRW hat Franka Spieler von Bündnis 90/Die Grünen Harsewinkel kürzlich Landtagsluft geschnuppert. Drei Tage lang war sie in Düsseldorf. Das jüngste Fraktionsmitglied der Harsewinkeler Grünen durfte dabei Wibke Brems im Jugend-Landtag NRW vertreten.

Zwei Anträge stehen zur Diskussion

Der Jugend-Landtag bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 20 Jahren die Möglichkeit, einen Einblick in die parlamentarische Arbeit der Landespolitik zu erhalten. In Fraktionssitzungen, Anhörungen von Expertinnen und Experten, Ausschusssitzungen und der finalen Plenarsitzung wurde über zwei Anträge diskutiert und abgestimmt.

Die beiden Anträge zum Wahlalter ab 16 Jahren und zum Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und Fahrradnetzes wurden von den Fraktionen angenommen und werden nun an den realen Landtag weitergegeben.

„Fordern mehr Möglichkeiten für die Beteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen“

Außerdem wurde in einer aktuellen Stunde über das Thema des von Klimaaktivisten besetzten Orts Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler gesprochen. „Auch in Harsewinkel fordern wir mehr Möglichkeiten für die Beteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Politik. Deshalb freuen wir uns auf das im kommenden Jahr entstehende Jugendparlament“, heißt es in einer Mitteilung des Harsewinkeler Grünen-Ortsverbands.