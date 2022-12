Kalender 2023 zeigt Harsewinkeler Stechimmen

Harsewinkel (joe) - Heimische Bienen, Hummeln und Wespen – kurz Stechimmen – sind das Thema des neuen Tischkalenders 2023 der Umweltgruppe der lokalen Agenda.

Viele der Wildbienenarten sind bedroht

Für die Fotos der Insekten, die alle in Harsewinkel gemacht wurden, sind vor allem Josef Thomalla sowie Ursula Siewert verantwortlich.

Viele der rund 500 hier lebenden Wildbienenarten seien bedroht, weil ihnen der Lebensraum fehle, erklärte der Naturfreund und Hobbyfotograf bei der Vorstellung des Tischkalenders.

Nahrung wird weniger

Viele dieser Stechimmen lebten in der Erde und fänden ihre Nahrung an wildwachsenden Pflanzen, die aufgrund der immer intensiver werdenden landwirtschaftlichen Nutzung weniger würden.

So wisse er von Wildbienen, die ihr Zuhause im Untergrund von Feldwegen gefunden hätten. Auch die gebe es kaum noch.

Kalender kostet 3,50 Euro

Thomalla, gebürtiger Verler und jetzt in Marienfeld lebend, fotografiert schon lange. Er sei viel in der Natur unterwegs. Dabei habe er die Insekten für sich entdeckt. Auch an ihnen sei der Klimawandel erkennbar.

Verschiedene Arten zögen immer weiter nördlich. Maria Abeck-Brandes, Sprecherin der lokalen Agenda, wies darauf hin, dass der Kalender für 3,50 Euro bei den Treffen der Umweltgruppe an jedem ersten Dienstag im Monats sowie in verschiedenen Geschäften Harsewinkels erhältlich ist.