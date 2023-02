Kanal-Erneuerung in Greffen startet nach Karneval

Die Bauarbeiten zur Kanalerneuerung entlang der Bundesstraße 513 und am Schwarzer Weg in Greffen starten nach den närrischen Tagen.

Greffen (gl/jau) - Seit einigen Tagen ist der Bereich um den Springbrunnen in Greffen mit Bauzäunen abgesperrt. Der Grund: Die Bauarbeiten entlang der Bundesstraße 513 und am Schwarzer Weg starten in der nächsten Woche nach Karneval – genauer gesagt am Dienstag, 21. Februar.

Am 21. Februar geht es los

„Aufgrund der Tiefbauarbeiten entlang der B 513 und dem Schwarzer Weg kommt es ab Dienstag und voraussichtlich noch bis September im Ortsteil Greffen zu Verkehrseinschränkungen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

In Greffen laufen derzeit schon die Vorbereitungen für diese größere Baumaßnahme. Auf dem Areal rund um den Springbrunnen wurden bereits Sträucher zurückgeschnitten. Am Dienstag, 21. Februar, starten dann die eigentlichen Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Mischwasserkanäle sowie der Trinkwasserleitung in der Bundesstraße 513 (Hauptstraße).

Gehweg wird gesperrt

Die Arbeiten konzentrieren sich laut Mitteilung zunächst auf den südlich der B 513 gelegenen Gehwegbereich in Höhe der Grünfläche am Springbrunnen. Hierzu wird der Gehweg gesperrt. Ab Dienstag, 28. Februar, erfolgen dann zusätzlich Arbeiten innerhalb der Fahrbahn. Hierzu wird die B 513 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mithilfe einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Kanalerneuerung erfolgt an der B 513 und am Schwarzen weg. Foto: Stadt HarsewinkelDer Schwarze Weg wird zur Durchführung der Arbeiten zunächst gesperrt. Der Schulweg bleibt für Schülerinnen und Schüler sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad über den Schwarzen Weg und die Baustellenampel weiterhin bestehen. Für den Schulbusverkehr wird an der Schützenstraße eine provisorische Schulbushaltestelle eingerichtet. Der Buslinienbetreiber wird diese Ersatzhaltestelle über eine Umleitungsstrecke anfahren.

Fertigstellung für September geplant

Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für September geplant. „Aufgrund der Bautätigkeit wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ortskundige Autofahrer in der Mitteilung werden gebeten, die Baustelle großräumig zu umfahren. Die Verwaltung der Stadt Harsewinkel bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen“, heißt es aus dem Harsewinkeler Rathaus.