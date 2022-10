Karten für Regensburger Domspatzen in Marienfeld

Die Regensburger Domspatzen geben am Samstag, 22. Oktober, anlässlich des Weihejubiläums ein Konzert in der Abteikirche in Marienfeld.

Marienfeld (gl) - Die Regensburger Domspatzen geben am Samstag, 22. Oktober, anlässlich des 800-jährigen Weihejubiläums ein Konzert in der Abteikirche in Marienfeld. „Für das Konzert des weltberühmten Knabenchors sind noch einige Karten erhältlich“, teilte der Marienfelder Kirchenmusiker Andreas Müller am Freitag mit.

Freie Plätze im Seitenschiff

Dabei handelt es sich um freie Plätze im Seitenschiff des Gotteshauses. Karten zum Preis von 20 Euro können telefonisch unter 05247/985197 beziehungsweise per E-Mail an [email protected] reserviert werden, heißt es in der Mitteilung. Im Seitenschiff besteht freie Platzwahl. Konzertbeginn ist am 22. Oktober um 19 Uhr.