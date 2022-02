Kegelquartett schwelgt im Wilhalm in alten Zeiten 

Die erste Auflage des Kneipenkult im Wilhalm kann als Erfolg verbucht werden. Bis in den frühen Morgen blieben die Gäste.

Harsewinkel (uc) - Eyleen Schulmann und ihre Bekannten haben schon eine halbe Stunde vor Öffnung am Eingang des Lokals gestanden. „Wegen des zu erwartenden Andrangs sind wir früher gekommen, um uns rechtzeitig einen Tisch zu sichern“, erklärt sie. Immerhin für einen Abend hatte die inzwischen zum Kulturort umfunktionierte Kultkneipe Wilhalm wieder ihre Pforten und den Zapfhahn geöffnet.

Wiedersehensfreude ist groß

Die Wiedersehensfreude bei den vielen Besuchern, überwiegend ehemalige Stammgäste, war groß. „Ich verbinde mit dem Wilhalm, wo fast immer Hochbetrieb herrschte, schöne Erinnerungen“, schwärmt Eyleen Schulmann, die als frühere Mitarbeiterin selbst hinter der Theke der urigen Gaststätte stand. Vier ebenfalls präsente Mitglieder des Hobby-Kegelklubs „Die roten Kragen“ – Markus Mussenbrock (55), Ludger Pelkmann (53), Andres Schürmann (52) und Roland Pollmeier (53) – hätten nur allzu gern die Kugel wieder rollen lassen.Mit dabei: das ehemalige Wirtsehepaar Achim und Hedemarie Koriath. Doch das ging zu ihrem Bedauern nicht, weil die Kegelbahn im Wilhalm nur noch als Lagerraum dient. Mehr als 30 Jahre trafen sie sich hier, und zum Abschied gab es ein feucht-fröhliches 24-Stunden-Kegeln. „Am Morgen mussten die Frauen uns abholen“, erinnert sich das Quartett schmunzelnd.

Junggesellenabschied unvergessen

Unvergessen bleibt den vier Männern auch, dass der spätere Fußball-Manager Heribert Bruchhagen als kleiner Junge die Kegel aufstellte, um sein Taschengeld aufzubessern. Sogar eine Stripperin ließ auf der Bahn ihre Hüllen fallen, der Anlass; ein Junggesellenabschied. Auch kurios: Einer der Kegelbrüder schaffte tatsächlich das Kunststück, mit seiner Kugel versehentlich die digitale Anzeige kaputt zu werfen. In der Gaststätte Falke haben die „Roten Kragen“ nun eine neue Heimat gefunden. „Doch mit der Kneipen-Atmosphäre im damaligen Wilhalm, wo es noch Frikadellen gab, kann man das nicht vergleichen. Man vermisst halt die alte Tradition.“ Das Quartett denkt etwas wehmütig an frühere Zeiten zurück. Statt Frikadellen gab es bei der Retro-Premiere am Freitag mit voll besetzten Tischen die legendäre Currywurst von Andy Hanhart.

Nostalgischer Abend

Zu den Gästen zählte auch Andreas Schäfer, der wieder seinen einstigen Stammplatz eingenommen hatte – vor der Theke und wie immer schon auf dem Hocker ganz rechts. „Ich war bereits als Junge mit meinem Vater zum Frühschoppen im Wilhalm und drängte ihn gegen Mittag zum Aufbruch, weil ich Hunger hatte“, berichtet der heute 61-Jährige lächelnd. Was dem Wilhalm-Kenner sofort auffiel: Die Zapfsäule sei doch „ganz schön schief“. Im Laufe des nostalgischen Abends tauchte auch das frühere Wirtsehepaar Achim und Hedemarie Koriath auf, da durften Anekdoten natürlich nicht fehlen. „Einer unserer Stammgäste war unter anderem Helmut Claas. Er konnte aus dem Stand auf den Tresen springen“, plauderte Hedemarie aus. Erst gegen ein Uhr morgens verabschiedete Gastgeber Andy Hanhart die letzte Gäste. „Das war ein sehr erfolgreicher Start: Der Bedarf ist da“, hofft er auf eine Wiederholung im nächsten Monat. Und dann unter der Federführung eines anderen Kollegen aus der Harsewinkeler Gastronomie. Wer dann aktiv wird, steht noch nicht fest.