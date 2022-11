Kellerbrand in Greffen - Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Kellerbrand an der Schützenstraße im Harsewinkeler Ortsteil Greffen gerufen worden.

Harsewinkel-Greffen (gg) - Zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus im Harsewinkeler Ortsteil Greffen ist am Sonntagabend die Feuerwehr alarmiert worden. Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehrlöschzüge Greffen und Harsewinkel mit der Brandbekämpfung in dem Wohnhaus in Greffen beschäftigt.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrleute drang bereits dichter Rauch aus dem Haus in der Schützenstraße. Ein Trupp unter Atemschutz befindet sich nach ersten Information von vor Ort derzeit im Keller, um sich ein Bild von der Einsatzlage zu machen. Weitere Informationen folgen.