„Kirche und Küche“ in Harsewinkel startet wieder

Harsewinkel (gg) - Wenn es für Augen, Zunge und Magen gut werden soll, dann bietet Harsewinkel eine vorzeigbare Auswahl an Gastronomien und Lokalitäten, in deren Küchen Profis am Herd stehen. Ein ganz besonderes Kochteam ist seit 23 Jahren bei der evangelischen Kirchengemeinde anzutreffen. Anders als gewerbliche Verköstigungsanbieter wird hier allerdings im Rahmen von „Kirche und Küche“ ehrenamtlich und vereint im Glauben gekocht. Dabei steht mit Ausnahme des Neujahrsbrunch und Karfreitags einmal im Monat der Sonntag im Mittelpunkt der kulinarischen Begegnungen.

Aktion 1999 ins Leben gerufen

Durch die coronabedingte Zwangspause war dieses Angebot allerdings zwei Jahre ausgesetzt. Doch seit Karfreitag findet die 1999 erstmals initiierte „Kirche und Küche“-Aktion wieder statt. Und so wurde am Freitag in der Gemeindehaus-Küche emsig gewerkelt. 40 Teilnehmer waren der Einladung gefolgt. In der Küche war das bewährte Küchenteam, bestehend aus Werner (95) und Sieglinde Liebschwager (81), den Eltern von Martin Liebschwager (65) sowie Christina Mohring-Kohler (68) und Tante Helga Niehus (88), anzutreffen.

Die Tradition bewahrend, gab es zum Einstieg der Gaumenfreuden eine orientalische Gemüsesuppe, ehe Matjesfilet mit Pellkartoffeln aufgetischt wurde. Um das Essen möglichst zeitgleich zu servieren, bedurfte es schon einer logistischen Meisterleistung von Servicekraft Marcus Tellbrügge. Die Krönung bildete der Nachtisch, ein von Christina Mohring-Kohler selbst gemachter Frühlingskuchen mit Kürbiskerneis. Derart verwöhnt ging es an den gedeckten Tischen teilweise überaus gesellig zu.

„Kirche und Küche“ eine Herzensangelegenheit

Die nächste „Kirche und Küche“-Aktion findet am Sonntag, 29. Mai, statt. Dann werden die Männer vom Kirchenchor ein Drei-Gänge-Menü bereiten. Ziel der Veranstaltung ist es, Menschen zusammenzubringen und im Glauben zu vereinen. „Wir haben viele Stammgäste, aber auch immer wieder neue Besucher, über die wir uns genauso freuen“, erzählt Pfarrer Martin Liebschwager, während er sich eine Kostprobe des Fischs gönnt. Dass „Kirche und Küche“ eine Herzensangelegenheit für ihn ist, wird deutlich, als er über seinen Ruhestand spricht. Am Sonntag, 26. Juni, wird er seine letzte Predigt halten. Auch wenn dann die beruflichen Verpflichtungen dann ein Ende haben, möchte der stets gut gelaunte und sympathische Pfarrer die Aktion „Kirche und Küche“ mit seinen Liebsten weiter mitgestalten.