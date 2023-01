Kita-Bau, Fabrik-Abbruch und mehr in Greffen geplant

2023 steht in Greffen einiges an. Davon berichteten der stellvertretende Bürgermeister Andreas Hanhart und Ortsvorsteherin Annette Niemeyer während des Neujahrsempfangs im Bürgerhaus. Fotos: Poetter

Greffen (upk) - Mit mehr als 90 Besuchern ist der traditionelle Neujahrsempfang im Greffener Bürgerhaus am Sonntag einmal mehr sehr gut besucht gewesen. „Auf ein gutes und friedliches neues Jahr“, so die Ortsheimatpflegerin und Ortsvorsteherin Annette Niemeyer in ihrer Begrüßung.

„Das war kein einfaches Jahr“

Sie bedankte sich zu Beginn bei allen Vereinen, Gruppierungen und Familien für ihr vorbildliches Engagement. „Das war kein einfaches Jahr“, ließ Niemeyer in ihrem Rückblick die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres – 2020 und 2021 hatte es pandemiebedingt keinen Neujahrsempfang gegeben – Revue passieren.

Höchst bedauerlich sei nicht nur die Schließung des Hotels Zur Brücke als beliebter Treffpunkt mitten im Dorf, sondern auch die personell bedingte Auflösung der seit 120 Jahren bestehenden KFD Greffen im Juni 2022. „Eine Bereicherung für den Ortsteil ist die Erweiterung des Supermarkts“, so die Ortsvorsteherin, die für diese Feststellung viel Applaus bekam.

„Ohne euch würde das nicht passieren“

Um Infrastruktur und ehrenamtliches Engagement ging es auch im Grußwort des stellvertretenden Bürgermeisters Andreas Hanhart (FDP). Die Entscheidung, am Neujahrsempfang in Marienfeld oder in Greffen teilzunehmen, habe ihm sein Auto abgenommen, so der Politiker launig: „Er lotste mich einfach hierhin."

Im Übrigen sei es für ihn eine Freude zu sehen, wie gut alles in Greffen funktioniere. „Ohne euch würde das nicht passieren“, wandte er sich an die Besucher.

Das steht auf der politischen Agenda 2023

Hanhart hatte aber auch Informationen mitgebracht über das, was für den Ortsteil auf der politischen Agenda 2023 steht. Etwa das neue Baugebiet westlich der Versmolder Straße, für das eine erste Grobplanung erstellt ist. Auch der Abbruch der von der Kommune erworbenen alten Schuhfabrik stehe in diesem Jahr an, so der stellvertretende Bürgermeister.

Freuen können sich Greffener Eltern über den Baubeginn der neuen Kita an der Fritz-Reuter-Straße. Dort seien zunächst zwei Gruppen geplant. Eine Erweiterung sei möglich. Im August 2023 steht außerdem das 30-jährige Bestehen des Greffener Bürgervereins an.

Dorf-App in Planung

Auch neu: Die Greffener haben das Ziel, eine Dorf-App zu programmieren, um damit in den neuen Medien vertreten zu sein. „Wir sind derzeit noch in der Findungsphase“, so Schützenpräsident André Lanwehr: „Das kriegen wir gewuppt.“ Bevor der Empfang mit dem Greffen-Lied ausklang, gab es noch einen kurzen Ausblick auf den mit Terminen gut bestückten Veranstaltungskalender. „Donnerwetter, hier ist ja richtig was los“, merkte Andreas Hanhart an. Wo er Recht hat, hat er Recht.