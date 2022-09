Kolping-Orchester spielt in Harsewinkel zum Sommerfest

Harsewinkel (gg) - Zum Auftakt des Sommerfestes der Kolpingsfamilie Harsewinkel haben insgesamt 45 Musiker des Kolpingorchesters ein feines Spätsommerkonzert präsentiert. Die musikalische Reise führte durch die Welt großer Hits und bekannter Klassiker. Die Leitung hatte Astrid Kersting. Im St. Lucia-Pfarrgarten herrschte ein beschwingtes Miteinander.

Auf ein gedrucktes Programm mussten die Besucher zwar verzichten, dafür führte die musikalische Leiterin Astrid Kersting selbst durch das Konzert. Dabei verriet sie zu jedem Musikstück den Komponisten, die Entstehungsjahre und Wissenswertes rund um die Kompositionen.

Nahezu alle Plätze besetzt

Habe sie eine halbe Stunde vor Konzertbeginn noch gedacht, dass die Besucherresonanzen aufgrund der zahlreichen weiteren Veranstaltungen im Umland unter dem Zuspruch der vergangenen zwei Jahre bleiben werden, wurde sie schließlich eines Besseren belehrt. „Nahezu alle Plätze sind besetzt, ich bin begeistert.“

Das Konzert markiert das Saisonende der intensiven Spielzeiten, bei der primär die Schützenfeste in der Region im Mittelpunkt standen. „Das Kolpingschützenfest steht zum Ende für uns auf dem Programm, ehe wir in eine längere Probenphase einsteigen und uns auf die Auftritte zu Weihnachten vorbereiten“, erklärte Astrid Kersting. Seit Mai haben sich die beteiligten Kolpingmusiker in regelmäßigen Proben auf das Spätsommerkonzert vorbereitet, so der Orchester-Vorsitzende Thorsten Vorjohann.

Raumgreifende und opulente Pauken

Eröffnet mit „A Little Opennig“, das durch große, raumgreifende und opulente Pauken-, Trompeten-, Posaunen- und Fanfarenklänge bestach, setzte sich der Reigen des professionellen Instrumentenspiels rund um vielfältigen Klangfarben und üppigen Instrumentalarrangements mit Werken, wie „Musik liegt in der Luft“, „Moments for Morricone“ und einem „Best of Beatles“ fort.

Im weiteren Verlauf fanden sich auch hörenswerten Wiedergaben weltberühmter Verfilmungen sowie hörenswerte Auszüge aus Welthit-Charts, wie „Coldplay on Stage“. Natürlich fehlten, zur Freude der älteren Besucher, auch Märsche, wie der „Gruß aus Böhmen“ aus dem ehemaligen Repertoire der Egerländer Musikanten um Ernst Mosch nicht.

Musikalische Hommage an die 80er-Jahre

In einer musikalischen Hommage an die 80er-Jahre kamen Ausschnitte von internationalen Musikgrößen, wie „Thriller“ von Michael Jackson, „Time after Time“ von Cyndi Lauper, „You give Love a Bad Name“ von Bon Jovi und dem Rocky-Titelsong „Eye oft he Tiger“ zu Gehör. Insgesamt ein klanglich vielseitiges Konzert, das von den Besuchern verdient mit viel Beifall belohnt wurde.

Im Anschluss an das Konzert zeigte die Kolping-Theatergruppe, die in diesem Jahr ihr 75-jährige Bestehen feiert, ihr Können und unterhielt die Zuschauer, sehr zur Erheiterung derselben, mit einem Sketch.