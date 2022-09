Kolpingsfamilie veranstaltet Sommerfest in Harsewinkel

Am ersten Septemberwochenende herrscht in Harsewinkel ein buntes Treiben. Der Grund: Die Kolpingsfamilie veranstaltet ihr Sommerfest.

Harsewinkel (gl) - Am ersten Septemberwochenende lädt die Kolpingsfamilie Harsewinkel traditionell zum öffentlichen Sommerfest auf der Pfarrwiese hinter dem St. Lucia-Pfarrheim ein. Die Veranstaltung am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, ist eine Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kolping-Orchester und der Kolping-Theatergruppe.

Samstag: Ab 17 Uhr möchte das Kolping-Orchester an die erfolgreichen Spätsommerkonzerte der zwei vergangenen Jahre anknüpfen und seinen Besuchern ein buntes Hörvergnügen bescheren, heißt es in einer Mitteilung. Die Kolping-Theatergruppe wird anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens nach dem Konzert einige Einlagen geben.

Es darf mitgesungen werden

Mit Einbruch der Dunkelheit gibt es musikalische Unterhaltung mit Live-Musik und gemeinsamem Singen. Zu beiden Veranstaltungstagen sind nicht nur alle Mitglieder mit ihren Familien, sondern ganz besonders auch alle Mitbürgerinnen und Mitbürger herzlich eingeladen, schreiben die Organisatoren.

Sonntag: Um 10.45 Uhr findet auf der Wiese hinter dem St. Lucia Pfarrheim ein Open-Air-Familiengottesdienst statt. Der Gottesdienst wird vom Kolping-Orchester musikalisch mitgestaltet. Im Anschluss ist noch ein kleines Frühschoppen-Konzert auf dem Festplatz geplant.

Kinder-Playback-Show und Wettschießen

Um 14.30 Uhr geht das Sommerfest mit einem bunten Programm hinter dem Pfarrheim weiter. Für Kinder gibt es vielfältige Aktivitäten. Neben dem Kolping-Karussell sind eine Hüpfburg, ein Sandkasten und das Spielmobil mit dabei. Als besonderes Highlight startet die Kolpingsfamilie für den Sonntagnachmittag eine Kinder-Playback-Show: Kolping sucht den Superstar. Alle Kinder dürfen mitmachen. Es gebe tolle Preise zu gewinnen.

Die Erwachsenen können beim spannenden Wettkampf am Schießstand in „Onkel Toms Hütte“ um die Würde des neuen Kolping-Königs ringen. Dieses Amt sei ohne weitere Verpflichtungen. Zusätzlich wird am Sonntag ein reichhaltiges Kuchenbuffet angeboten. Alle Speisen und Getränke werden zu familien-freundlichen Preisen angeboten, schreibt der Veranstalter. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.