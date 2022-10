Kolumbianische Musiker in Marienfelder Christuskirche

Ein Musiker, der auch schon in seiner Jugendzeit mit Carlos Santana gespielt hat, hat jetzt in der Marienfelder Christuskirche begeistert.

Wurden vom Publikum in der Marienfelder Christuskirche gefeiert: Sängerin Angie Herrera und Alexander Cuesta-Moreno, der in seiner Jugendzeit schon mit Carlos Santana gespielt hat.

Marienfeld (upk) - Am Ende des etwa einstündigen Konzerts sind sie jetzt von den Besuchern in der gut besuchten Marienfelder Christuskirche mit stehenden Ovationen gefeiert worden: Alexander Cuesta-Moreno und seine neue Gesangspartnerin Angie Herrera. Ein inspirierendes Konzert, bei dem die beiden kolumbianischen Musiker den Zuhörern mit lateinamerikanischer Folklore und Welthits, neu arrangiert, ein einzigartiges Musikerlebnis beschert haben.

Musikprofi durch und durch

„Alexander einzuladen, ist ein Tipp von Ansgar Specht“, so Organisator Ludger Ströker. Cuesta-Moreno, ein Musikprofi durch und durch, lebt und arbeitet seit einigen Jahren als Musiklehrer in Rietberg und ist darüber hinaus mit verschiedenen Ensembles unterwegs. In seiner Jugendzeit habe der heute 56-Jährige mit Carlos Santana gespielt, berichtet Ströker.

Und: Seit den 1980er-Jahren hat der musikalische Allrounder erfolgreich an zahlreichen Wettbewerben für kolumbianische und lateinamerikanische Musik teilgenommen – sowohl als Musiker als auch als Jury-Mitglied.

Ein gutes Dutzend Stücke mitgebracht

Zu ihrem Konzert in Marienfeld hatte das Duo ein gutes Dutzend Stücke mitgebracht. Darunter Lieder aus Argentinien wie „Al Jardin De La Republica“ und „Cancion De Amor Para Mi Patria“, aus Brasilien („Samba Da Silva“ und „Influencia Do Jazz“) sowie ihrem Heimatland Kolumbien, die sowohl in spanischer wie auch in portugiesischer Sprache gesungen wurden.

Poetische Songs voller Rhythmus und Drive, die mal melancholisch, dann wieder voller Lebensfreude daherkamen und von Angie Herrera mit ihrem hellen Sopran grandios und mit sparsamer Gestik serviert wurden.

„Das ist schwer zu toppen“

„Volumig, auch die Lautstärke passt“, so Ansgar Specht in der Pause, „das ist schwer zu toppen.“ Mit den Songs „Cancion“, „El Pescador“, „Monton De Estrellas“ und „Guantanamera“ kam kubanisches Flair in die Christuskirche. Kompositionen, die ihren Ursprung in spanischen Volksliedformen haben und ein beliebtes Genre der lateinamerikanischen Musik sind.

Begleitet wurden der Gitarrist und die Sängerin von einem Gast – der kolumbianischen Percussionistin Angelica. Dass die Glocken der Christuskirche mit ihrem Abendgeläut um 18 Uhr das Trio bei „El Pescador“ genau fünf Minuten begleiten würden, daran hatte niemand gedacht. Musiker und Publikum nahmen die unerwartete Einlage gelassen hin. Überraschungen wie diese erlebt man eben nur bei Live-Konzerten. Eine tolle Veranstaltung, bei dem mit „Escondido De Mi Pais“ auch eine Zugabe fällig war. Großartig: Der Beifall wollte kein Ende nehmen.