Konzert im Wilhalm: Florian Hinney meldet sich zu Wort

Jetzt meldet sich SPD-Ratsherr Florian Hinney zur Kritik der CDU-Fraktion an dem für den 9. Oktober geplanten Konzert im Wilhalm zu Wort.

PD-Ratsherr Florian Hinney hat sich am Dienstag zur Kritik der CDU-Fraktionssprecherin Dr. Angelika Wensing an dem für den 9. Oktober geplanten Konzert im Wilhalm geäußert.

Harsewinkel (gl/jau). SPD-Ratsherr Florian Hinney hat sich am Dienstag zur Kritik der CDU-Fraktionssprecherin Dr. Angelika Wensing an dem für den 9. Oktober geplanten Konzert im Wilhalm (diese Zeitung berichtete am Dienstag) geäußert.

„Das ,blanke Entsetzen’ zeugt von einigem Unwissen“

In seiner Stellungnahme schreibt der Sozialdemokrat: „Das ,blanke Entsetzen’ von Frau Wensing zeugt von einigem Unwissen und von einer reflexhaften und deshalb ziemlich fragwürdigen Abwehrhaltung, sobald der Begriff Antifaschismus auftaucht. Denn wer diesen sofort und ohne weiter nachzufragen mit Linksextremismus in einen Topf wirft, fällt auf die Leute rein, die Antifaschismus als eine Art Kampfbegriff von Militanten, Autonomen und Demokratiefeinden brandmarken wollen.“

Aus Sicht von Hinney sollte der Begriff der kleinste gemeinsame Nenner der demokratischen Parteien sein: „Das Engagement und der Einsatz gegen Faschismus, Neonazismus und rechte Umtriebe muss gerade in Deutschland unter Demokraten Konsens sein.“