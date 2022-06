Kreismeister vor 50 Jahren: Greffener stoßen darauf an

Die Fußballer des FC Greffen holten in der Saison 1970/1971 den Kreismeister-Titel. Fast 50 Jahre später stoßen die Kicker wieder darauf an.

Die einstigen Kreismeister des FC Greffen holten die 50-Jahr-Feier nach dem errungenen Titel (1971) gemeinsam mit ihren Frauen jetzt im Clubheim und am Sportplatz an der Herberger Straße nach.

Greffen (gl) - Die früheren Fußballer des FC Greffen haben sich in der Saison 1970/1971 den Titel des Kreismeisters geholt. 50 Jahre später wollte man darauf anstoßen. Allerdings grätschte die Corona-Pandemie dazwischen. Vor wenigen Tagen wurde die Feier aber nachgeholt.

Spieler aus dem Erfolgskader schwelgen in Erinnerungen

Der einstige Kapitän Antonius Twehues konnte beim Treffen neun Spieler aus dem ehemaligen Erfolgskader begrüßen. Zuerst traf man sich auf dem Greffener Friedhofsparkplatz, um die Gräber der inzwischen verstorbenen, aber unvergessenen Fußballer, Betreuer und Vorsitzenden dieser Zeit – Karl-Heinz Pohlschmidt, Karl-Heinz Korf, Erwin Schmitz, Ludger Twehues, Heinz Bessmann, Heinz Gödde und Heinz Fußner – zu besuchen, um dort jeweils eine weiße Rose abzulegen.

Im Anschluss gab es im Clubheim an der Herberger Straße einen Sektempfang. In lockerer Runde wurden Fußballweisheiten von früher und heute ausgetauscht. Alte Fotos weckten noch lebendige Erinnerungen. Die frühere Meistermannschaft stärkte sich mit einem Mittagsbüfett, Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken. Der Mannschaftsführer Antonius Twehues erinnerte an die liebgewonnene Tradition: „Alle fünf Jahre – das wurde 1971 schriftlich bindend niedergelegt – treffen wir uns, um die alten Kreisschlachten wieder aufleben zu lassen.“