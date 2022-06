Kriminelle beschädigen Bahngleise in Harsewinkel

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 26. Mai, 22.20 Uhr, und Donnerstag, 27. Mai, 8.30 Uhr, haben Kriminelle die Bahngleise im Bereich zwischen den Straßen Beller Feld und Pattland in Harsewinkel beschädigt. Auf den Vorfall in der vergangenen Woche wies die Polizei am gestrigen Mittwoch hin.