Kriminelle sprengen Zigarettenautomaten in Harsewinkel

Schon wieder haben Kriminelle Zigarettenautomaten gesprengt. Dieses Mal nicht in Marienfeld, sondern in Harsewinkel.

Harsewinkel (gl) - Nachdem in der vergangenen Woche schon ein Zigarettenautomat am Möllenbrocksweg in Marienfeld gesprengt worden ist, wurden jetzt zwei weitere Automaten in Harsewinkel in die Luft gejagt. Darauf hat die Pressestelle der Polizei am Montag hingewiesen.

Erst an der Sankt-Augin-Straße, dann am Tecklenburger Weg

In der Nacht zum Freitag haben Kriminelle im Zeitraum zwischen 2 und 2.30 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Sankt-Augin-Straße aufgesprengt. Zeugen meldeten einen lauten Knall in der Freitagnacht und alarmierten die Polizei.

In der Nacht zu Montag kam es laut Polizeibericht gegen 0.10 Uhr am Tecklenburger Weg in Harsewinkel erneut zu einer Automatensprengung. „Hier meldeten Zeugen vier männliche Personen auf Fahrrädern, die kurz nach der Detonation in Richtung Heinrich-Heine-Straße/Lessingstraße flüchteten“, teilen die Ermittler mit.

Bisher keine Angaben zum Diebesgut

In beiden Fällen konnten bisher keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Inwieweit die Taten vom Wochenende mit der am vergangenen Mittwoch, 8. Dezember, im Ortsteil Marienfeld in einem Zusammenhang stehen, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen, heißt es von Seiten der Beamten.

Die Polizei Gütersloh sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die vier männlichen Personen auf Fahrrädern geben? Hinweise nimmt die Gütersloher Polizei unter 05241/8690 entgegen.