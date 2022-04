Küchenbrand löst größeren Rettungseinsatz aus

Ein Küchenbrand hat in Harsewinkel am Karfreitag-Nachmittag einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst.

Harsewinkel (GG) - Die Einsatzkräfte der Feuerwehrlöschzüge Harsewinkel und Marienfeld sind am Karfreitag, gegen 14.15 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Clarholzer Straße in Harsewinkel ausgerückt. Mehr als 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren nach der Alarmauslösung zum Einsatzort geeilt. Menschen wurden nicht verletzt.

Weil in der Erstmeldung zunächst von einem „Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus“ die Rede war, rückte für eine eventuelle Verstärkung auch der Marienfelder Löschzug mit aus. Auch wenn der Brand bei Eintreffen der ersten Kräfte noch auf den Entstehungsbereich in einer Küche im dritten Obergeschoss begrenzt war, erschwerten zahlreiche Bewohner, die der deutschen Sprache nicht mächtig waren und sich in kleinen Einzelwohnungen aufhielten, eine schnelle Übersicht der brenzligen Lage. „Als wir an der Brandörtlichkeit eingetroffen waren, haben wir zur Sicherheit alle Personen aufgefordert sofort ihre Wohnungen und das Gebäude zu verlassen, um Kenntnisse zu bekommen, wo es brennt“, so Einsatzleiter Tiemo Dirkorte. Nach unbestätigten Angaben sollen fast 50 Personen in dem Haus gemeldet sein.

Keine Verletzten

Nachdem ein weiterer Trupp unter Atemschutz das Feuer in einer Wohnung im dritten Obergeschoss lokalisiert hatte, entfernten sie das Brandgut und löschten den gesamten Bereich des Herdes ab. Im Anschluss erfolgte eine Durchlüftung des gesamten Hausbereiches. Die Mieterin der Brandwohnung, die leichte Rauchgasinhalationen erlitt, wurde zwar rettungsdienstlich gesichtet, konnte aber an der Einsatzstelle verbleiben. Durch die starke Verrauchung wurde ihre Wohnung allerdings als unbewohnbar erklärt. Alle weiteren Hausbewohner konnten später in ihre Wohneinheiten zurückkehren.