Kurzes politisches Gastspiel in Greffener Sporthalle

Nicht geeignet für politische Sitzungen: die Doppelsporthalle an der Herberger Straße in Greffen. Die Lokalpolitiker kritisierten nach der dortigen Ratssitzung am 12. Januar die schlechte Akustik und die kühlen Temperaturen. Jetzt hat die Stadt eine Alternative gefunden.

Greffen/Harsewinkel (jau) - Es ist nur ein kurzes Gastspiel in der Greffener Doppelsporthalle an der Herberger Straße gewesen: Nachdem die Ratsmitglieder nach der jüngsten Sitzung am 12. Januar fraktionsübergreifend die schlechte Akustik und die kühlen Temperaturen in der Sporthalle kritisiert hatten, hat die Stadtverwaltung nun eine andere Lösung gefunden. Die nächsten politischen Sitzungen finden in den nächsten Wochen entweder in der Aula des Gymnasiums (dienstags und mittwochs), in der Mensa der Gesamtschule (donnerstags) oder bei einem kleinen Gremium wie dem Integrationsrat im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Die Handballer der FC Greffen werden bei dieser Nachricht aus dem Harsewinkeler Rathaus aufgeatmet haben. Schließlich hatten sie extreme Trainingsausfälle durch die Nutzung der Doppelsporthalle für politische Sitzungen befürchtet. Ursprünglich war nämlich angedacht, dass die Sitzungen bis zu den Osterferien in der Sporthalle stattfinden sollten. Und das hätte immense Einschnitte für die Handballer des FC Greffen bedeutet (diese Zeitung berichtete).