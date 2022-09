Landwirtschaft trifft Kultur auf Harsewinkeler Hof

Die Schauspielerin Anja Lechle tritt am 14. September zusammen mit Pianist Ralf Schurbohm auf.

Harsewinkel (rast) - Landwirtschaft trifft Kultur – mit diesem bemerkenswerten Konzept lädt Stephanie Strotdrees für Mittwoch, 14. September, 19.30 Uhr, auf den Bioland-Hof Strotdrees, Im Witten Sand 20, zu einem musikalisch-literarischen Abend ein.

„Mein Traum wäre ja eine laue Spätsommernacht“, erzählt Stephanie Strotdrees. Dann könnte die Veranstaltung nämlich draußen unter freiem Himmel stattfinden. Doch auch wenn das Wetter nicht so aussieht – der Abend finde auf jeden Fall statt. Dann werde einfach die Scheune hergerichtet.

Rasante Fahrt durch 100 Jahre Dichtung

An dem Abend tritt die Schauspielerin Anja Lechle aus Berlin auf. In der Begleitung von Ralf Schurbohm am Klavier singt, erzählt und schauspielt sie unter dem Motto „Auf Sicht“ kleine Geschichten. Dabei geht es um Sehnsucht, Selbstbestimmtheit, Liebe, Trennung und Leidenschaft. Und auch um Vertrauen und Verlust – letztlich darum, den Wert des Lebens im Moment zu finden.

Anja Lechle, Sängerin und Schauspielerin, ausgebildet an den beiden renommiertesten Schauspielschulen in Wien und Berlin, bewegt diesen Abend innerlich, äußerlich, inhaltlich. Der Schauspiel-Musiker, Komponist und Arrangeur Ralf Schurbohm gestaltet diesen Abend nicht nur mit seinem Klavierspiel. Von Tucholsky über Brecht und Georg Kreisler, Hildegard Knef und Nina Hagen bis zu Udo Lindenberg, Rio Reiser und Wolf Biermann – eine rasante Fahrt durch 100 Jahre Dichtung und Komposition von Berlin bis Wien und zurück. Damit will Anja Lechle ihre Lebensthemen wie Rebellion und Innehalten, Hartnäckigkeit und Optimismus, Respekt und Großzügigkeit wirken lassen.

Die Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro und an der Abendkasse 20 Euro. Schüler und Studenten zahlen 9 Euro.