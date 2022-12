Leipziger Duo spielt zum Jahresausklang in Marienfeld

Die Musik zum Jahresende erklingt am Freitag, 30. Dezember, in der Abteikirche Marienfeld. Ein Duo aus Leipzig wird erwartet.

Marienfeld (gl) - Die traditionelle Musik zum Jahresende erklingt am Freitag, 30. Dezember, im Rahmen der Geistlichen Konzerte in der Abteikirche Marienfeld. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr. Zu Gast ist in diesem Jahr das „Duo Presto“ aus Leipzig, wie Kirchenmusiker Andreas Müller mitteilt. Bereits im Jahr 2018 hatten der Trompeter Alexander Pfeifer und der Organist Frank Zimpel in Marienfeld gespielt.

Es erklingen festliche Werke

Es erklingen laut Mitteilung festliche Werke für die beliebte Duobesetzung Trompete und Orgel von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Felix Mendelssohn Bartholdy und anderen Komponisten.

Karten für die Musik zum Jahresausklang sind zum Preis von acht Euro an der Abendkasse erhältlich. Ermäßigte Tickets kosten sechs Euro.