Lkw-Fahrer aus Harsewinkel strandet auf Verkehrsinsel

Ein Lastwagenfahrer aus Harsewinkel ist mit seinem Fahrzeug auf einer Verkehrsinsel in Brockhagen gestrandet.

Harsewinkel/Brockhagen (gg) - Ein Lastwagen-Fahrer (52) aus Harsewinkel ist am frühen Mittwochmorgen in die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs an der Brockhagener Straße/Schillerstraße im Steinhagener Ortsteil Brockhagen gefahren und dort gegen einen Baum geprallt.

Fahrer bleibt unverletzt

Der Mitarbeiter einer Spedition aus Werther war nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Richtung Steinhagen unterwegs. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Sein zwölf Tonnen schwerer Lastwagen blieb jedoch beschädigt auf der Verkehrsinsel stecken.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 15 000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Lkw wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Für die Zeit der aufwändigen Bergung wurde der Kreisverkehr gesperrt.