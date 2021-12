Mähdrescher-Produktion in Harsewinkel wieder angelaufen

Harsewinkel (gl/jau) - Nach dem großen Umbau am Stammsitz des Landmaschinenherstellers Claas ist die Mähdrescher-Produktion in dieser Woche wieder angelaufen. Die Umbaumaßnahmen konnten nach 22 Wochen Ende November erfolgreich abgeschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Ein Großteil der rund 1200 Mitarbeitenden sind wieder an Bord. Und in wenigen Tagen werden wieder die ersten Mähdrescher der Baureihe Lexion vom Band laufen.

„Bei Testläufen in den vergangenen Wochen konnten sich die Mitarbeitenden bereits in ihre neuen Arbeitsplätze sowie neue Strukturen und IT-Systeme einarbeiten, so dass der Neustart weitgehend reibungslos funktioniert hat“, teilte das Landtechnikunternehmen mit.

Sanfter Anlauf in den ersten Tagen

„Nach einem sanften Anlauf in den ersten Tagen wollen wir bis Mitte Dezember das geplante Stückzahlenniveau erreichen“, berichten Projektleiter Simon Krieter und Stefan Schulte, Geschäftsleiter der Gesellschaft Claas Selbstfahrende Erntemaschinen. Sie wiesen auch darauf hin, dass je nach Bauprogramm in Zukunft bis zu 26 Mähdrescher täglich die Produktion verlassen werden.

In den nächsten Wochen werden noch restliche Arbeiten an Teilen der Produktionsanlagen stattfinden, kündigte Claas an. Der Umbau der Produktionshallen ist im Sommer gestartet. Ausgeräumt wurden die alten Hallen am 2. Juli. Danach erfolgte der Baustart. Am 29. November wurden die Arbeiten abgeschlossen. Und welches Modell wird als erstes in der neuen Produktion gebaut? „Ein Lexion“, teilte Claas-Pressesprecher Marc Suchy mit.