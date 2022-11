Mann bedroht Zeugen in Marienfeld mit einem Messer

Ein Mann (46) hat am frühen Montagmorgen in Marienfeld sein Messer gezückt. Er bedrohte die Bewohner eines Hauses an der Tischlerstraße.

Marienfeld (gl) - Zeugen haben die Polizei am frühen Montagmorgen um 0.40 Uhr über einen Randalierer an der Tischlerstraße informiert. Zeugen gaben an, dass ein 46-jähriger Mann mit einem Messer in der Hand an dem Grundstück erschienen sei.

Zeugen flüchten ins Haus

Der Mann drohte den Zeugen, die zwischenzeitlich in das Haus geflüchtet waren. Mit dem Messer beschädigte der 46-Jährige anschließend die Haustür.

Als die Beamten eintrafen, erkannten sie den 46-jährigen Mann aus einem vergangenen Einsatz wieder.

Zuvor alkoholisiert und ohne Führerschein mit einem Auto unterwegs

„Der Mann war zuvor alkoholisiert und ohne Führerschein mit einem Auto unterwegs und durch die Beamten kontrolliert worden. Ein Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet“, heißt es im Bericht der Polizei.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann aufgrund des Vorfalls an der Tischlerstraße eine Blutprobe entnommen. Die Nacht verbrachte er zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam.