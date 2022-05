Mann zeigt sich Joggerin in schamverletzender Weise

Beim Joggen wollte eine 37-Jährige in Harsewinkel entspannen. Doch daraus wurde am Sonntagmorgen nichts.

Ein Begegnung der unerfreulichen Art hat eine Joggerin laut Polizei am Sonntagmorgen an einem Baggersee in Harsewinkel gemacht. Sie stieß auf einen Exhibitionisten.

Harsewinkel (gl) - Ein Exhibitionist hat sich einer 37-jährigen Joggerin am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr im Bereich des Baggersees an der Straße Berkendiek in Harsewinkel in schamverletzender Weise gezeigt. Das teilte die Polizei in Gütersloh am Montagmorgen mit.

Der bislang nicht bekannte Mann folgte der Frau ein paar Meter mit seinem Auto. Der Verdächtige fuhr einen Kombi mit Gütersloher Kennzeichen und hatte dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Bekleidung.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 05241 869-0 erbeten.