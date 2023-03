Marienfeld: Arvato nimmt 5G-Logistik-Campus in Betrieb

Weichenstellung für die digitale Zukunft: Arvato Supply Chain Solutions nimmt in Marienfeld den 5G-Logistik-Campus in Betrieb.

Scannen im Lager: Die Daten werden im 5G-Logistik-Campus in Marienfeld jetzt deutlich schneller übertragen. Das 5G-Netz deckt im Vergleich zu gängigen W-Lan-Lösungen in der Logistik problemlos alle Bereiche der Halle ab. Foto: Arvato Supply Chain Solutions

Marienfeld (gl) - Arvato Supply Chain Solutions setzt laut einer Mitteilung in seinen Logistikzentren auf die neueste Mobilfunktechnologie und hat jetzt am Standort Marienfeld ein 5G-Standalone-Campusnetz von O2 Telefónica in Betrieb genommen. Dieses ist nicht an ein öffentliches Netz angebunden und funkt auf einer Fläche von 32.000 Quadratmetern. „So werden die 280 Mitarbeitenden sowie Scanner und Logistiksysteme am Standort mit modernster Mobilfunktechnologie versorgt, was die tägliche Arbeit erleichtert“, heißt es in der Mitteilung.

Neue digitale Vernetzungslösung beschleunigt die Logistikprozesse

Darüber hinaus beschleunige die neue digitale Vernetzungslösung die Logistikprozesse und verkürze die Durchlaufzeiten. Die Produkte können im Lager schneller registriert, sortiert und an die Endkunden verschickt werden, so die Verantwortlichen.

Jannine Schrön, Vice President Industry Vertical Tech bei Arvato Supply Chain Solutions: „Die 5G-Technologie ist ein wichtiger Baustein, um unsere Digitalisierungsstrategie weiter voranzutreiben und unsere Innovationsführerschaft in der Logistik auszubauen. Sie bringt nicht nur Geschwindigkeitsvorteile im Alltag, sondern ermöglicht es uns auch, weitere digitale Anwendungen zu entwickeln und auszuprobieren.“

Vernetzte Logistikdrohnen in Planung

Aktuell planen Arvato und O2 Telefónica im Rahmen ihrer Partnerschaft bereits den Einsatz 5G-vernetzter Logistikdrohnen und die Nutzung autonomer Transportsysteme. Alfons Lösing, Chief Partner bei O2 Telefónica, erklärt: „Unsere 5G-Lösungen eröffnen ein neues digitales Logistikzeitalter für Arvato.“

Für die geplanten digitalen Logistiklösungen ist das 5G-Campusnetz mit schnellen und effizienten Mobilfunkverbindungen die grundlegende Voraussetzung. Zudem decke das 5G-Netz im Vergleich zu gängigen W-Lan-Lösungen in der Logistik problemlos alle Bereiche der Halle lückenlos ab, teilt das Unternehmen mit. Und wie kann man sich das konkret vorstellen: In jedem Winkel des Logistikzentrums lassen sich Pakete binnen kürzester Zeit identifizieren und scannen. Dabei sorgen die kurzen Reaktionszeiten von bis zu 10 Millisekunden dafür, dass die beim Scanvorgang erzeugten Daten noch schneller verarbeitet werden – ein klarer Produktivitätsvorteil, so die Einschätzung im Hause Arvato.

Vernetzung von mobilen Endgeräten auf engstem Raum

Ein weiterer Vorteil: Gleichzeitig vernetzt 5G mehr mobile Endgeräte auf engstem Raum miteinander, als es mit W-Lan möglich wäre. Das 5G-Campusnetz kann bei Bedarf auf weitere Teile des Distributionszentrums und an anderen Unternehmensstandorten ausgeweitet werden.

O2 Telefónica ist bereits seit vielen Jahren Kunde von Arvato Supply Chain Solutions. Für den Telekommunikationsanbieter wird vom Standort Harsewinkel aus das gesamte Artikelspektrum von O2 – und zwar von SIM-Karten über Zubehör und Smartphones bis hin zu Fernsehern – an die Shops und Endkunden verschickt. Mit dem Start des 5G-Campusnetzes vertiefen die Unternehmen nun laut Mitteilung ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit auch auf technologischer Ebene.