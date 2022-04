Marienfelder beleben gemeinsam das Vereinsleben

Marienfeld (gg/joe) - Die Corona-Pandemie hat in vielen Vereinen Spuren hinterlassen. Um deutlich zu machen, dass man diese Phase nun hinter sich lassen möchte, fand am Sonntag auf der Wiese am Bürgerhaus in Marienfeld erstmals ein Tag der Vereine statt – eine gelungene Premiere und einige Neuigkeiten.

Vereine wollen neue Mitglieder gewinnen

„Wir möchten die Bürger für eine Mitgliedschaft in den Vereinen gewinnen und auch alle Marienfelder Vereine und Interessengruppen darin unterstützen, ihr Vereinsleben wieder zu aktivieren und sich untereinander auszutauschen“, so Thomas Kiffmeyer, Vorsitzender des Heimatvereins. Er betonte, dass der Aktionstag keine Veranstaltung des Heimatvereins sei, sondern ein Angebot der ortsansässigen Vereine.

Im Graffitisprayen ausprobieren konnte sich der Nachwuchs beim Angebot des Ankerplatzes.Und dazu gehörten die Freiwillige Feuerwehr, das Heimatmuseum, die Landfrauen, die Karnevalsgesellschaft Heckerheide, die Volkstanzgruppe, die Damenkompanie, die Oldtimerfreunde, die Kolpingsfamilie, die Frauengemeinschaft, Schwarz-Weiß Marienfeld, der Sachausschuss Jugend, die Sportschützen, das Jugendhaus Ankerplatz, die Jungschützen, das Offizierscorps, der Bürgerhaus-Verein, die Ehrengarde, das Blasorchester und der Spielmannszug.

Karnevalsverein hat neues Domizil gefunden

Wie groß die Bandbreite des bürgerschaftlichen, sozialen, kulturelle und sportlichen Angebots in Marienfeld ist, davon konnten sich die vielen Besucher ein Bild machen. Moderiert wurde das Ganze von der stellvertretenden Bürgermeisterin Pamela Westmeyer (CDU), die bei einem Rundgang mit den Vereinsvertretern sprach.

Während eines Plausches mit dem Präsidenten des Karnevalsvereins Heckerheide, Hugo Brickenkamp, erfuhren die Besucher, dass der Karnevalsverein ein neues Domizil gefunden habe. So werde die KVG Trockener Sand, bei der Pamela Westmeyer aktuell auch als Prinzessin fungiert, künftig ihre Feste im Klosterforum feiern. Dann mit mehr Publikum, so Brickenkamp.

Munitions- und geräuschlos geschossen

Das Blasorchester Marienfeld stimmte schmissige Stücke an.Über den Aktionstag verteilt sorgten die Musiker des Blasorchesters und des Spielmannszugs für den passenden Ton. Der Löschzug Marienfeld und die Jugendfeuerwehr präsentierten ihren Fuhrpark. Sie boten außerdem ein Feuerlöschtraining an: Kinder konnten ein imaginäres Feuer, aufgemalt an einer Häuserwand, löschen.

Munitions- und geräuschlos geschossen wurde bei den Sportschützen. Mit einem Scatt- und Red-Dot-Lasergewehr konnten Besucher ihre Fertigkeiten im Umgang mit den Simulationssportwaffen erproben.

Graffitisprayen - ganz legal

Wollblumenbasteln – das bot der Vorsitzende Otto Sewerin samt Team des Heimatmuseums an.Lustig ging’s bei der Damenkompanie zu: Am Nagelbalken kamen sie mit Interessierten ins Gespräch. Am Stand des Jugendhauses Ankerplatz konnten sich die Kinder im Graffitisprayen ausprobieren. Die Oldtimerfreunden stellten alte Fahrzeuge aus. Und am Stand der Kolpingsfamilie konnten die Besucher Insektenhotels fertigen.

Bei den Vertretern des Heimatmuseums gab es Plätzchen und eine große Menge an Wolle, damit Besucher Gabelblumen basteln konnten. Eine Einladung zum Dart hielt der Sportverein Schwarz-Weiß bereit.