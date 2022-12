Marienfelder Betrieb für Ausbildung ausgezeichnet

Marienfeld (joe) - Die Firma Zerspanungstechnologie Poggengerd ist jetzt von der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe als „anerkannter Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet worden. Die Urkunde übergab Kammerpräsident Peter Eul jetzt an Firmenchef Peter Poggengerd und dessen Sohn Steffen, der den Betrieb demnächst übernehmen soll.

Urkunde für hohe Qualität in der Ausbildung

Bei seinem Besuch an der Von-Liebig-Straße 7 betonte der Kammerpräsident, dass sowohl der Handwerksberuf als auch die Auszeichnung eine hohe Wertschätzung erfahre. Letzteres erkenne er daran, das die Urkunden immer häufiger im Internet gepostet würden.

Bislang seien im Kammerbereich etwa 5500 Betriebe ausgezeichnet worden. Ausbildung sei ein wichtiger Beitrag auch zur Integration geflüchteter Menschen, unterstrich Eul. Besonders dort trete der Marienfelder Zerspanungsbetrieb hervor. Derzeit werden vier junge Menschen zu Zerspanungsmechanikern ausgebildet.

Syrischer Flüchtling im dritten Lehrjahr

Zu ihnen zählt Ahmad Al Hajur, ein Geflüchteter aus Syrien. Aktuell werden fünf junge Menschen ausgebildet, einer möchte Industriekaufmann werden. Insgesamt hat Firmenchef Peter Poggengerd, der seit 1988 in dem von seinem Vater Dieter gegründeten Unternehmen tätig ist, mehr als 30 Ausbildungsverträge abgeschlossen.

2012 trat Steffen Poggengerd, Enkel des Firmengründers, ins Unternehmen ein. Seit 2016 hat er die Betriebsleitung inne. Das Unternehmen besteht seit 50 Jahren. „Sie bilden Ihre eigenen Fachkräfte aus und zeigen ihnen erfolgreich die Chancen auf, die ein Handwerksberuf bietet“, sagte Eul.

Diese Urkunde erhalten alle Handwerksbetriebe in Ostwestfalen-Lippe, die in den vergangenen sechs Jahren ausgebildet haben oder 2022 erstmals ausbilden. „Die Firma Poggengerd zeichnet sich durch ihre hohe Kontinuität und Qualität in der Ausbildung aus“, betonte Eul.

Ahmad Al Hajur stammt aus Syrien. Bei Poggengerd befindet er sich im dritten Ausbildungsjahr zum Zerspanungsmechaniker.Zwei Mal hätten Auszubildende des Unternehmens im Leistungswettbewerb des Handwerks den Titel Zweiter Bundessieger und mehrfach die Titel Landessieger erreicht. So beispielsweise 2020 Linda Wertmann. Unter den 40 Beschäftigten seien sechs Frauen. Attraktiv sei das Unternehmen für Auszubildende, weil die Ausbildung stets an Maschinen erfolge, die dem aktuellen Standard entsprechen.

Beispielhaft seien das vollautomatisierte Werkzeuglager, in dem Material jeder Art computergestützt eingelagert werde und in wenigen Sekunden abholbereit sei. Kürzlich sei das Unternehmen zum dritten Mal mit dem Qualitätssiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ zertifiziert worden.

Sohn Steffen hält dem Chef den Rücken frei

Peter Poggengerd engagiert sich ehrenamtlich für den Wirtschaftszweig Handwerk: Er steht der Innung des Metallhandwerks Gütersloh als Obermeister vor und arbeitet in der Vollversammlung der Handwerkskammer sowie im Berufsbildungsausschuss, im Meisterprüfungsausschuss und im Gesellenprüfungsausschuss mit. „Das funktioniert nur, weil mir mein Sohn den Rücken freihält“, sagte Poggengerd.