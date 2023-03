Marienfelder Golfclub hat neuen Betreiber für „Loch 19“

In der Gastronomie des Golfclubs Marienfeld sind am 1. März die Uhren neu gestellt worden: Gaetona Schifano betreibt das „Loch 19“.

Marienfeld (rob) - In der Gastronomie des Golfclubs Marienfeld sind am 1. März die Uhren neu gestellt worden: Nach mehrmonatiger Pause hat dort am Mittwoch der Gütersloher Gaetona Schifano mit seinem Team die Küche samt Bewirtung übernommen. Der 48-jährige Italiener ist hierzulande kein Unbekannter. Vor einiger Zeit führte Schifano in Gütersloh das Lokal „Alte Geige“. In Marienfeld will er zusammen mit seinem Koch Oliver Haese (33) und Silvio Sammartano (46) vom Service mediterrane Gerichte anbieten. Demnächst sei auch ein Mittagstisch geplant. „Ich habe mich hier sofort in dieses Gasthaus verliebt“, sagt er.

„Loch 19“ ab sofort an sieben Tagen in der Woche geöffnet

„Loch 19“ – so der Name des Lokals – hat ab sofort an sieben Tagen in der Woche von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet. Geplant sei am Ende des Jahres auch eine große Silvesterparty, so der neue Betreiber. Ruhepausen nimmt sich das Team allein in den Monaten Januar und Februar. „Dann reisen wir nach Sizilien“, erzählt der 48-Jährige. Seit 20 Jahren besuche er regelmäßig die alte Heimat, erzählt Schifano.

Eine erste Speisekarte hat der Gastronom bereits aufgesetzt. Das endgültige Speiseangebot will er aber noch erarbeiten, sagt Schifano. „Das Golfer-Krüstchen gibt es auf jeden Fall“, nimmt er aber vorab den Druck aus etwaigen Diskussionen. Ansonsten stehen Pizzen und diverse Kleingerichte auf der Karte. Auch Veganes hat er im Angebot. Witziges habe sich sein Koch für die Jüngsten einfallen lassen. So sind die vier Kindergerichte mit Sprüchen wie „Ist mir egal“ (Spaghetti mit Tomatensauce) oder „Irgendwas“ (gegrillte Hähnchenstreifen mit Pommes) gekennzeichnet. Auch Kuchen und Desserts stehen auf der Karte. Vieles machen die neuen Betreiber selbst. So dreht der Pizzabäcker den Teig nach sizilianischem Rezept. Demnächst will Schifano noch selbst kreiertes Eis produzieren. Erfahrungen hat er reichlich, immerhin betrieb er bis ins Jahr 2013 drei Eisdielen mit dem Namen „Wundertüte“ in Krefeld, Rheda-Wiedenbrück und Wuppertal.

Golfclub Marienfeld startet voller Zuversicht in die Saison

Übrigens: Nach Corona startet der Golfclub Marienfeld mit rund 700 Mitgliedern voller Zuversicht in die Saison, so Präsidentin Andrea Sonnabend. Den neuen Gastronomen habe man durch einen persönlichen Kontakt gewonnen. Der Eventgastronom „Gastico“ aus Gütersloh habe Ende Oktober in Marienfeld Abschied genommen.

In vier Wochen startet mit dem „Narzissen-Cup“ und eine Woche drauf mit dem „Saison-Opening“ dann offiziell die Turniersaison. Parallel beginnen die Schnupperkurse und die Platzreifekurse, die Golfprofessional Dennis Hollensett anbietet. Der 34-Jährige, bis vor wenigen Jahren in der Oberliga für den GC Marienfeld aktiv, ist vor einem Jahr vom Golfclub Herford zurück nach Marienfeld gekommen. „Ich wohne einen Kilometer Luftlinie vom Platz“, erzählt Hollensett. Vier Platzreifekurse sind bis zum Sommer angesetzt, der erste beginnt Ende März. Daneben gibt es sechs Schnupperkurse. Anmeldungen sind unter 05247/8880 oder per E-Mail an [email protected] beim Club möglich.