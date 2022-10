Marienfelder Klostergespräche starten wieder

Die Marienfelder Klostergespräche gehen nach der Corona-Pause in die nächste Runde - und zwar ab sofort im Bürgerhaus.

Marienfeld (gl) - Kontroverse Themen, kritische Fragen, kompetente Gesprächspartner: Das Konzept der Marienfelder Klostergespräche ist geblieben – die Örtlichkeit ist eine andere. Nach zwei Jahren Corona-Pause startet die siebte Runde der Klostergespräche am Dienstag, 18. Oktober, im neuen Veranstaltungsort Bürgerhaus.

Treffpunkt im Bürgerhaus

Zum Neubeginn im Treffpunkt an der Klosterstraße 20 in Marienfeld wird an den vorgesehenen Dienstagabenden jeweils um 19.30 Uhr, wie gehabt, mit Vorträgen von Experten zu einem bestimmten Thema begonnen.

Nach der Redezeit besteht die Möglichkeit, sich weiter auszutauschen. Pünktlich um 21 Uhr endet die kostenfreie Veranstaltung. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht nötig.

Los geht es mit dem Thema „Abenteurer Ü 60“

Gestartet wird am 18. Oktober mit dem Thema „Abenteurer Ü 60“. In drei Erfahrungsberichten erzählen Anneliese Urban, Hildegard Wöhle, Norbert Daut, Karl Heinz Wiese und Willi Wittwer, was sie auf einer Pilgerreise, auf einer Fahrt mit dem Oldtimer und bei einer Fahrradtour durch außergewöhnliche Länder erlebt haben. Sie geben ganz neue Impulse – nicht nur für das Rentnerdasein.

Am 15. November referiert der Wissenschaftler Fabian Schoden über die Wiederverwertung. Es kann über die Frage: „Können wir mit zirkulären Produkten die Welt retten?“ diskutiert werden.

Herausforderungen und Perspektiven

Am 17. Januar 2023 berichtet Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide darüber, vor welchen Herausforderungen und Perspektiven eine Stadt mit der Integration von Migranten steht.

Der Themenabend am 14. Februar 2023 steht im Zeichen der Kirche. Wie kann es angesichts der vielen Probleme und der zahlreichen Kirchenaustritte weitergehen? Als Referenten sprechen an diesem Abend der evangelische Pfarrer im Ruhestand, Martin Liebschwager, und der neue Leiter der Pfarrei St. Lucia, Pfarrer Dr. Franz Josef Backhaus.

Spannende Abende mit interessanten Gesprächen

Abgeschlossen wird die siebte Reihe der Marienfelder Klostergespräche mit dem ehemaligen Kreisjugendpfleger im Kreis Gütersloh, Michael Trödel. Er erläutert, welche Folgen die Corona-Pandemie für die Jugend hat. Die Planer der Klostergespräche freuen sich „auf die spannenden Abende mit interessanten Gesprächen“. Sie hoffen, dass die Abende gut angenommen werden.