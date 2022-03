Marienfelder legt 50. Sportabzeichen mit 87 Jahren ab

Eine ganz besondere Sportabzeichen-Verleihung gab es jetzt in Marienfeld. Ein 87-Jähriger hat zum 50. Mal das Sportabzeichen gemacht.

Nach der Verleihung der Sportabzeichen in Marienfeld: (v. l.) Norbert Daut, Heinrich Becker, der mit 87 Jahren sein 50. Sportabzeichen absolviert hat, Jutta Eckstein, Jürgen Garnschröder, Martin Strototte und Dietrich Möller.

Marienfeld (gl) - Bei der Verleihung der Sportabzeichen in Marienfeld haben sich die Teilnehmer aufgrund der Corona-Situation ihre Urkunden im Clubheim von Schwarz-Weiß Marienfeld kürzlich selbst abgeholt und wurden noch mit einem kleinen Geschenk überrascht.

80 Sportabzeichen 2021 erworben

Zunächst erläuterte Reinhard Peitsch als Abteilungsleiter Sportabzeichen einige Zahlen zu den sportlichen Aktivitäten in 2021. Insgesamt wurden trotz schlechtester Rahmenbedingungen im Kreis Gütersloh – unter anderem mit Aschelaufbahn – auf dem alten Sportplatz am Kuhteich 80 Sportabzeichen erworben.

Außer 66 Erwachsenen waren auch 14 Jugendliche dabei. Vier besondere Verleihungen standen an, die durch den Vorsitzenden des Stadtsportrings, Norbert Daut, und dessen Stellvertreter Dietrich Möller vorgenommen wurden.

Großer Applaus für Heinrich Becker

Einen großen Applaus erhielt Heinrich Becker, der mit 87 Jahren sein 50. Sportabzeichen absolviert hat.

Becker genießt großen Respekt für seine sportlichen Aktivitäten in seiner Altersklasse. Er ist immer noch als Abnehmer dabei, wenn es mittwochs in Marienfeld um Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination geht. Seine Erfahrung und seine ruhige Art, die aktiven Sportler mit Tipps zu unterstützen, will er auch weiterhin einbringen.

Jutta Eckstein für 40 Sportabzeichen geehrt

Das Stadtsportring-Duo gratulierte auch einer strahlenden Jutta Eckstein für 40 Sportabzeichen. Auch sie ist aktive Helferin bei der Abnahme der Sportzeichen in Marienfeld.

Geehrt wurden außerdem Jürgen Garnschröder (Vorsitzender von Schwarz-Weiß) für sein zehntes Sportabzeichen und Martin Strototte, selbst Sportabzeichenabnehmer, für 30 erfolgreiche Sportabzeichen. Im Team Sportabzeichen übernimmt Strototte die Kassenführung, die Verwaltung von Gutscheinen, die Fortbildung der Prüfer und auch die Teilnahme an Vorstandssitzungen von SW Marienfeld. Für die drei geehrten Sportler ab 30 Sportabzeichen gab es Frühstückskörbe.