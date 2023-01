Marienfelder Sternsinger suchen noch Mitstreiter

Die Marienfelder Sternsinger sind am 7. Januar unterwegs. Und sie suchen noch dringend Mitstreiter. Treff ist am Mittwoch, 4. Januar.

Burkhard Kirchner am Klavier studiert seit etlichen Jahren mit den jungen Sternsingern die passenden Lieder ein.

Marienfeld (gg) - Auch die Marienfelder Sternsinger sind wieder am Samstag, 7. Januar, unterwegs. Um für diesen ehrenamtlichen Einsatz unter dem Titel „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ vorbereitet zu sein, proben die Kinder und Jugendlichen für die 48. Auflage der Marienfelder Sternsingeraktion. Beim ersten Treffen im Obergeschoss des Pfarrheims war die Resonanz nach Angaben der Organisatoren nicht sonderlich gut. Es werden also noch Mitstreiter gesucht.

Schwacher Zuspruch

„Nach derzeitigem Stand haben sich lediglich 30 Sternsinger gemeldet, sodass wir gerade mal 10 von insgesamt 30 Bezirken besetzen können“, zeigt sich Katja Brune vom Orgateam über den schwachen Zuspruch betrübt. Gründe könnten aus ihrer Sicht außer einem erhöhten Krankenstand auch Desinteresse sein. Ein Umsatz, der aber nicht ausschließlich der Coronapandemie geschuldet sei, denn in den drei Ortsteilen von Harsewinkel sind die Zahlen seit einigen Jahren rückläufig. 2016 beteiligten sich noch 98 junge Sternsinger in 31 Gruppen mit 35 Begleitern. 2018 waren es 88 Sternsinger in 30 Gruppen mit 29 Begleitern.

Wie viele Aktive beim Dreikönigssingen mitmachen werden, ist noch unklar. „Wir hoffen, dass noch etliche Marienfelder dazukommen. Zudem sind auch Erwachsene als die drei Heiligen Könige Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet zum Mitmachen eingeladen“, so Katja Brune.

Kinder jeder Konfession sind willkommen

Kinder jeder Konfession und ab fünf Jahren können sich an der Sternsingeraktion beteiligen. Sehr wichtig ist auch die Unterstützung von Eltern und Jugendlichen, die die einzelne Gruppen bei der Aktion begleiten oder mit dem Auto in die Außenbezirke und Bauerschaften fahren, so Brune.

Und damit es vor den Haustüren auch mit dem Gesang klappt, studiert Burkhard Kirchner am Klavier seit vielen Jahren mit den jungen Akteuren bekannte Sternsingerlieder ein.

Aussegnungsgottesdienstes ist am 7. Januar um 13.30 Uhr

Beginn des ökumenischen Aussegnungsgottesdienstes ist am 7. Januar um 13.30 Uhr in der katholischen Kirche. Danach werden die Sternsinger mit ihren verplombten Spendenbüchsen durch die Straßen und die Randbezirke des Klosterdorfs ausströmen, um den Segenswunsch Christus segne dieses Haus mittels Kreidezeichen oder als Aufkleber an die Haustürrahmen aufzubringen.

Interessenten, die sich an der Sternsingeraktion beteiligen möchten, können am Mittwoch, 4. Januar, von 17 bis 18 Uhr zum Vorbereitungstreffen kommen. Darauf weisen die Organisatoren hin. Die Teilnehmer treffen sich wieder im Pfarrheim-Obergeschoss.