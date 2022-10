Marienfelder suchen Leihgaben aus der Schulzeit

Marienfeld (gg) - Mit dem traditionellen Saisonabschluss am Sonntag ist das Heimatmuseum Marienfeld nun über den Herbst und Winter geschlossen. In einem symbolischen Akt schlossen Mitglieder des Vorstands die grünen Museumstore ab. Zusammen mit zahlreichen Besuchern wurde die Winterpause offiziell eingeläutet.

Die Hände werden nicht in den Schoß gelegt

Erst am 1. Mai öffnet das Heimatmuseum dann wieder für Besucher Pforten. Das benachbarte Hühnerstall-Café bleibt aber durchgehend geöffnet.

Auch wenn es augenscheinlich am Lutterstrang 30 nun etwas ruhiger wird, so bedeutet das nicht, dass die Aktiven des Museumsvereins über die Wintermonate die Hände in den Schoß legen werden. Im Gegenteil: Bei den jährlichen Instandhaltungsmaßnahmen und Reinigungsarbeiten werden unter anderem die mehr als 3500 Exponate in den Blick genommen. Außerdem ist der Bau eines kleinen Gebäudes zur Einlagerung von Brennholz, das für die Bäckerei benötigt wird, im Gespräch. Auch das will vorbereitet werden. Dazu soll Anfang 2023 zunächst ein Antrag auf Fördermittel gestellt werden.

Ausstellung zur Marienfelder Schulgeschichte geplant

Zufrieden zeigte sich der Vorsitzende Otto Sewerin im Rückblick mit dem Besucherzuspruch in diesem Jahr. „Wir haben unerwartet fast wieder Vor-Corona-Niveau erreicht, worüber wir uns natürlich gefreut haben. So war die Saisoneröffnung genauso gut besucht wie der Aktionstag“, betonte Sewerin im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die Verantwortlichen aus dem Vorstand planen übrigens für den Saisonstart im nächsten Jahr eine Besonderheit: Gemeinsam mit der Stadtarchivarin Nicole Kockentiedt soll es im Mai eine Ausstellung zur Marienfelder Schulgeschichte geben. Dazu werden übrigens noch alte Fotos und Gegenstände gesucht. Wer solche Leihgaben zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei Otto Sewerin unter 0151/41663220 oder per E-Mail an [email protected] melden.