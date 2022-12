Marienfelder Theaterfrauen haben einiges in petto

Die KFD-Theaterfrauen aus Marienfeld bieten im Februar wieder einen Bunten Nachmittag und Abend an. Und zwar an einem neuen Ort.

Marienfeld (jau). Die Proben für den Bunten Nachmittag und den Bunten Abend laufen bereits im Marienfelder Bürgerhaus. „Endlich kann es wieder losgehen, wenn auch in einem etwas kleineren Rahmen als vor der Corona-Pandemie. Das ist für 2023 ein Lichtblick“, sagt Christa Warnholz von der Theatergruppe der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) St. Marien.

Am 7. Februar geht es wieder jeck zu

Am Dienstag, 7. Februar, geht es ab 14.30 Uhr und ab 19.30 Uhr wieder jeck zu im Klosterdorf – allerdings nicht mehr im Alten Bauernhaus, wo die Marienfelderinnen auf Einladung der KFD-Theaterfrauen fast 40 Jahre Karneval gefeiert haben, sondern nun erstmals im Marienfelder Bürgerhaus an der Klosterstraße 20.

„Wir machen nach Corona dort nun im kleineren Räumen in einer schönen Atmosphäre einen Neuanfang. Dort sind wir gern gesehene Gäste“, so Christa Warnholz. 2020 – kurz vor dem Ausbruch der Pandemie – konnte noch groß gefeiert werden – mit 120 Teilnehmern am Nachmittag und 180 am Abend. Jetzt finden im Bürgerhaus pro Aufführung nur noch jeweils 85 Gäste einen Platz.

Karten gibt es an drei Terminen in der Bücherei

Geboten werden rund zehn Sketche und zwischen den Stücken eine musikalische Unterhaltung mit bekannten Karnevalsliedern.

Karten können sich Interessierte direkt im neuen Jahr sichern. Der Vorverkauf läuft am Sonntag, 15. Januar, am Donnerstag, 19. Januar, sowie am Sonntag, 22. Januar, in der Marienfelder Bücherei am Klosterhof. Die Öffnungszeiten dort: sonntags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Tickets gibt es aber auch bei allen Mitgliedern der KFD-Theatergruppe. Die Karten kosten zehn Euro für Mitglieder und zwölf Euro für Nichtmitglieder.

Catering in Eigenregie

Das Catering übernehmen die Schauspielerinnen in Eigenregie: Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen und abends wird eine Kleinigkeit vorbereitet. „Es können abends aber auch Knabbersachen selbst mitgebracht werden“, so das Organisationsteam, das die Getränke vom Bürgerhaus bezieht.

Die Verantwortlichen freuen sich, dass es nun in neuen Räumen weitergehen kann. „Ansonsten hätten wir uns aufgelöst“, so die Theaterfrauen, die es nun schon seit gut 50 Jahren gibt.