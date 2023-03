Marienfelder verkaufen selbst gestaltete Osterkerzen

Marienfeld (gl) - Der Sachausschuss Jugend (SAJ) Marienfeld bietet auch in diesem Jahr wieder drei verschiedene Modelle von selbst gestalteten Osterkerzen mit einer Größe von 20 mal 7 Zentimetern an. In der Marienfelder Kirche können die Modelle näher betrachtet werden, heißt es in der Mitteilung. Dort liegt auch eine Bestellliste aus. Bestellungen werden unter 05247/8764 sowie per E-Mail an [email protected] entgegengenommen.

Bestellte Kerzen können an zwei Terminen abgeholt werden

Die bestellten Kerzen können an den beiden Sonntagen, 26. März und 2. April, jeweils von 11.30 bis 16 Uhr am Pfarrheim in Marienfeld abgeholt werden. Sofern es nicht möglich ist, die Kerzen abzuholen, werden diese in der Karwoche jeweils nach Hause ausgeliefert. Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit des SAJ Marienfeld werden gern entgegengenommen, teilt Marina Greßmeyer, Leiterin des Sachausschusses Jugend, mit.