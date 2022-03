Marienfelder wollen das Vereinsleben wiederbeleben

Schützen, Sportverein, Kolping & CO: Vereine tun sich zusammen und veranstalten am 24. April einen Aktionstag mit verschiedenen Aktivitäten.

Viele Vereine aus Marienfeld ziehen an einem Strang, um am 24. April einen Tag der Vereine auf die Beine zu stellen.

Marienfeld (gg) - Premiere: Erstmals wollen die Marienfelder Vereine einen Aktionstag der Vereine auf die Beine stellen. Was genau ist geplant? Antworten darauf gab es am Mittwochabend im Marienfelder Bürgerhaus.

Pandemie hat schwer zugesetzt

Zum Hintergrund: Die Corona-Pandemie hat den meisten Vereinen und Institutionen personell und finanziell schwer zugesetzt. Der ehrenamtliche Einsatz wurde ausgebremst. Nun bangen viele Vereine um Nachwuchs und vereinzelt sogar um den Erhalt.

Um das Marienfelder Vereinsleben wieder aufleben zu lassen, haben etliche Vereine für den 24. April einen Tag der Vereine geplant. Beginn soll um 11 Uhr sein. Verschiedene Aktivitäten finden im und um das Bürgerhaus sowie auf dem angrenzenden Schützenplatz statt.

Viele Vereine beteiligen sich

Mit an Bord sind die Mitglieder des Blasorchesters, der Feuerwehr, des Heimatmuseums, der Landfrauen, des Karnevalsvereins Heckerheide, der Volkstanzgruppe, der Jungschützen, der Damenkompanie, der Oldtimerfreunde, der Kolpingsfamilie, der Frauengemeinschaft, des Sportvereines Schwarz-Weiß, des Sachausschusses Jugend, der Sportschützen und des Heimatvereins.

„Offen für alle Besucher“

„Uns ist wichtig zu betonen, dass der Aktionstag keine Veranstaltung des Heimatvereins ist, sondern eine für alle Besucher offene Veranstaltung der ortsansässigen Vereine“, macht Thomas Kiffmeyer als Vorsitzender des Heimatvereins deutlich. Ziel sei es, mit den Besuchern ins Gespräch kommen, ihnen die verschiedenen Vereine vorzustellen und neue Mitglieder zu gewinnen.

Mit der Veranstaltung richte man sich auch an Neubürger, die sich über das vielschichtige bürgerschaftliche, soziale, kulturelle sowie sportliche Angebot im Klosterdorf informieren möchten, um sich gut in der neuen Heimat einzuleben, so Thomas Kiffmeyer.

Gespräche, Cafeteria und Aktionen

Begleitend zu den Gesprächsrunden wird es eine Cafeteria und kleine Aktionen wie eine Fahrzeug-Ausstellung, ein Nagelbrett, das Basteln von Bienenhotels, ein Karussell, einen humorigen Theaterbeitrag, Scatt-Schießen oder diverse Spiele und Musik geben. Zudem ist eine Stempelkarten-Rallye in Vorbereitung.