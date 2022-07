Marienfelderin erlebt bei Praktikum Kirche in Schweden

Marienfeld (gl) - Schweden, Norwegen, Dänemark, Island, Lettland und Estland: Das sind die Reiseziele für 22 junge Menschen aus 14 deutschen (Erz-)Bistümern in den kommenden Wochen. „Mit dem ‚Praktikum im Norden‘ des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken erfahren sie, was es heißt, in einer jungen, wachsenden aber materiell armen Kirche den Glauben als Minderheit zu leben und helfen einige Monate in kirchlichen Institutionen mit“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für Johanna Müller aus Marienfeld geht es im August ins schwedische Uppsala. Im Newman Institut, der einzigen katholischen Hochschule in Skandinavien, wird sie tätig sein. Dort erwarten sie praktische und administrative Aufgaben. „Ich bin neugierig darauf, Kirche in einem anderen Land und gleichzeitig in der Diaspora zu erleben und mitgestalten zu können. Das ‚Praktikum im Norden‘ bietet mir die Möglichkeit, das Land, andere Menschen und die katholische Kirche vor Ort näher kennenzulernen und zu unterstützen“, sagt die Abiturientin.

Ehemalige geben Tipps

Bevor es auf die große Reise geht, haben die künftigen Praktikanten ein Vorbereitungsseminar im Bonifatiuswerk in Paderborn besucht. Welche kulturellen Begebenheiten muss ich im Praktikumsland beachten? Wer ist Ansprechperson vor Ort? Was muss wegen der Corona-Pandemie beachtet werden? Antworten lieferten die Verantwortlichen für das Programm, Marisa Grummich und Projektkoordinatorin Ricarda Clasen. Zusätzlich gaben ehemalige Freiwillige Tipps und Hinweise.

„Das Wagnis eingehen und ein neues Land in seiner ganzen Vielfalt entdecken: Mit unserem ‚Praktikum im Norden‘ ermöglichen wir jedes Jahr jungen Freiwilligen die Chance, diesen Schritt zu gehen. Mit ihrem karitativen Engagement vor Ort werden die Freiwilligen Teil einer Gemeinschaft, die oftmals über das Praktikum hinweg trägt und prägende Spuren auf ihrem weiteren Lebensweg hinterlässt. Ebenso erleben sie, wie wertvoll es ist, Weltkirche zu sein, gerade in diesen Zeiten der Verunsicherung bietet diese Erfahrung die Chance, unterschiedliche Nationalitäten zu verbinden, in den Dialog zu treten und Solidarität zu üben“, sagt der Generalsekretär des Bonifatiuswerks, Monsignore Georg Austen.