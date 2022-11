Mehr als 300 Greffener ziehen mit Laternen durchs Dorf

Greffen (gg) - Im Gedenken an Martin von Tours, besser bekannt als Sankt Martin, haben die Kinder der Greffener St.-Johannes-Grundschule am Sonntag in der St.-Johannes-Kirche ein kleines Theaterstück aufgeführt. Dabei spielten etliche Drittklässler – mit darstellerischer Unterstützung von ehemaligen Grundschülern – vor dem Altar verschiedene Szene aus St. Martins Leben nach.

Lia Dieckmann und Hanna Wieck in den Hauptrollen

Höhepunkt war dabei die Begegnung mit einem Bettler in einer kalten Nacht. Aus Mitleid teilt St. Martin seinen wertvollen Umhang in zwei Stücke, um dem Bettler eine Hälfte zu geben. Am Ende gab es für die Darbietung eine Menge Beifall von den Zuschauern in der voll besetzten Kirche.

Viele Wochen haben die Grundschüler mit fünf Müttern am Gesang und Schauspiel im Rahmen der Kommunionvorbereitungen für diese Aufführung geprobt. In den Hauptrollen waren Lia Dieckmann als St. Martin aus der Klasse 3 a sowie ihre Klassenkameradin Hanna Wieck als Bettler zu sehen.

Maximilian Hoberg hoch zu Ross

Nach dem Auszug aus der Kirche erfolgte ein von der Polizei und der Feuerwehr abgesicherter St.-Martins-Umzug durch Greffen. Mehr als 300 große und kleine Besucher folgten Maximilian Hoberg, der als St.-Martin-Darsteller auf dem ehemaligen Schulpferd Aron (22) den Umzug anführte.

Zusammen mit 17 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Greffen, die den Marsch als Fackelträger begleiteten, ging es von der Kirche aus über den Kreisverkehr zur Kolpingstraße und von dort zur Grundschule. Mittendrin die Kinder, die mit ihren schönen Laternen den Umzug bereicherten.

Blasorchester gibt den Ton an

Für die musikalische Begleitung während des Umzugs waren die Musiker des Blasorchesters Heimatland verantwortlich. Zum Abschluss verteilten die Mitglieder des Fördervereins Getränke und für jedes Kind eine Brezel.